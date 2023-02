Stuart testuje e-skutery i e-rowery. Do zarządu dołącza nowa wiceprezes

Dostawa przyjazna środowisku

Obecnie około 60% floty wykorzystywanej przez firmę Stuart w całej Europie jest przyjazne środowisku.

Nad Wisłą Stuart testuje w sumie ponad 20 e-skuterów oraz e-rowerów cargo, a do końca roku ma zamiar wprowadzić ekologiczne jednoślady nie tylko w Warszawie, ale we wszystkich największych polskich miastach, w których oferuje swoje usługi.

E-rowery odpłatnie wypożyczane są współpracującym ze Stuart kurierom. Ci mogą liczyć na dofinansowanie, które udzielane jest w postaci kodów rabatowych lub niższych cen najmu. Kurier może wynająć pojazd przez stronę internetową, otrzymując przy tym od firmy kod rabatowy w wysokości 50, 85 lub 100 złotych. Oznacza to, że Stuart dofinansowuje nawet 60% tygodniowego kosztu najmu pojazdu. Kwota uzależniona jest od liczby zrealizowanych zamówień. Podobnie działa to w przypadku skuterów i aut elektrycznych.

Partner flotowy po otrzymaniu zgłoszenia od kuriera wystawia fakturę firmie Stuart, naliczając przy tym zniżkę kurierom.

Naładowanie baterii do pełna to koszt około 70 groszy, a co za tym idzie, pokonanie 100 kilometrów kosztuje mniej niż 2 złote.

Nie tylko rowery

Stuart wykorzystuje sztuczną inteligencję do efektywnego wyznaczania tras dostaw, uwzględniając dostępność kurierów oraz typów pojazdów. To przekłada się nie tylko na aspekt ekologiczny, ale też skraca czas dostaw.

Dzięki zoptymalizowanemu działaniu Stuart, francuska sieć sklepów spożywczych Monoprix, dostarcza 100 proc. swoich dostaw w Paryżu i Tuluzie w czasie krótszym niż 1 godzina, korzystając przy tym w pełni z przyjaznych dla środowiska środków transportu. Z kolei za pośrednictwem firmy, Nespresso uruchomiło na terenie Francji i Wielkiej Brytanii ekologiczną usługę Fast&Green – oferując dostawy ze sklepu tego samego dnia. W 2020 roku we Francji, kurierzy Stuart za pomocą rowerów z przyczepką (K-Ryole), dostarczyli 40 ton żywieniowych koszyków zakupowych, eliminując tym samym duże pojazdy dostawcze z silnikami benzynowymi.