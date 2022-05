Stuart z usługami w Katowicach i Krakowie

Stuart to logistyczna platforma B2B, która umożliwia dostarczanie przesyłek na ostatniej mili w mniej niż 30 minut.

Stuart jest obecny na polskim rynku od 2020 roku. Ostatnie miesiące to okres intensywnego rozwoju platformy nad Wisłą. Zaledwie w pół roku liczba przesyłek obsługiwanych przez Stuart oraz liczba dostawców zwiększyły się dwukrotnie.

Stuart wchodzi do Katowic i Krakowa

W październiku 2021 r. firma rozpoczęła realizację dostaw w Warszawie, gdzie dziś obecna jest już w Śródmieściu, na Mokotowie, Woli oraz Pradze Północ i Południe, a w najbliższym czasie poszerzy zakres usług na kolejne dzielnice. Katowice i Kraków to kolejne miasta na drodze do ogólnopolskiej ekspansji logistycznego gracza.

– Stuart konsekwentnie rośnie w Polsce. Do zaoferowania usług w Katowicach i Krakowie zmotywowała nas firma AmRest, która chciała rozszerzyć naszą współpracę właśnie na te dwa miasta. Start usług w Krakowie i Katowicach to oczywiście nie nasze ostatnie słowo. Chcemy być obecni tam, gdzie znaczenie ma każda minuta – mówi Agnieszka Majewska, General Manager w firmie Stuart.

Stuart w Katowicach i Krakowie - na jakich obszarach?

Usługi Stuart w Krakowie dostępne są obecnie na obszarze Starego Miasta, Nowej Huty, Czyżyn oraz Krowodorza. W ostatnim czasie firma nawiązała też współpracę z trzema restauracjami działającymi na terenie Centrum Handlowego Bonarka. W Katowicach kurierów Stuart zobaczymy z kolei na terenie Centrum, Osiedla Tysiąclecia, Ligoty i Centrum Handlowego Silesia.

Spółka AmRest (zarządzająca w Polsce markami KFC, Pizza Hut oraz Burger King) to obok firm takich jak Sphinx, North Food i Rebel Tang jeden z klientów Stuarta w Polsce. Do grona partnerów firmy dołączyła niedawno również sieć Społem. Globalnie Stuart to już ponad 8 tys. klientów biznesowych, w tym marki Apple, Nike, Ikea, czy Zara.

Firma – poza Polską – obecna jest w ponad stu miastach we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii. W tym ostatnim kraju Stuart, dzięki partnerstwu z DPD, oferuje pod nazwą DPD Now dostawy poniżej godziny na terenie Lizbony i Porto. W najbliższej przyszłości Stuart planuje także rozpocząć działalność we włoskim Mediolanie.