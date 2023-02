Super-Pharm wzmacnia sprzedaż mobilną. Średnio 30 tysięcy zamówień miesięcznie w aplikacji

Tylko w ciągu trzech ostatnich miesięcy marka aktywowała ponad 300 tys. kodów lojalnościowych i obejrzeli przeszło 5 mln produktów. Rozwiązanie stworzone przy współpracy z firmą technologiczno-doradczą Future Mind łączy dwa światy – offline i online. Jest odpowiedzią na oczekiwania klientów sieci.

Choć nowa wersja aplikacji mobilnej Super-Pharm skończyła dopiero 10 miesięcy, to już teraz może pochwalić się gronem aktywnych i lojalnych użytkowników. Każdego miesiąca około 200 tys. osób odwiedza aplikację.

Jedna aplikacja, wiele korzyści

Aplikacja mobilna Super-Pharm pozwala dbać o doświadczenia klientów na wielu płaszczyznach. Jest przede wszystkim podstawowym punktem styku użytkowników z siecią Super-Pharm. Umożliwia szybkie zakupy i płatności w wygodnej i bezpiecznej formie – Blikiem, kartą lub szybkim przelewem. Pozwala ona na przeglądanie na smartfonie oferty drogerii – produkty można filtrować, dodawać do ulubionych, a także sprawdzać opinie na temat dostępnego asortymentu.

Dzięki temu wdrożeniu, popularna w Polsce sieć drogerii i aptek zyskała zupełnie nowy kanał budowania relacji z klientami oraz narzędzie do szybkiego odpowiadania na ich potrzeby. Ta zmiana bardzo szybko przyniosła efekty, nie tylko w sferze wzmocnienia świadomości marki, ale także realnie wsparła interakcje z użytkownikami, którzy codziennie poszukują w aplikacji korzyści związanych z klubem lojalnościowym. W ciągu trzech ostatnich miesięcy klienci Super-Pharm ponad 350 tysięcy razy wyświetlili wirtualną kartę lojalnościową, a od startu jest to już ponad 750 tysięcy wyświetleń. Klienci równie chętnie korzystają z proponowanych przez sieć promocji. Od momentu startu aplikacji użytkownicy kliknęli w banner “Kupony i nagrody” blisko 900 tys. razy. W tym czasie aktywowali w aplikacji aż 562 tys. kuponów.

– Aplikacja mobilna pozwoliła nam skuteczniej prezentować korzyści wynikające z udziału w programie lojalnościowym, kluczowego elementu dla naszej firmy. Patrząc na wysokie oceny, które otrzymujemy w rankingach App Store i Google Play, czyli 4,9, spełnia ona oczekiwania naszych klientów. Z kolei biorąc pod uwagę wykorzystanie kuponów oraz liczbę zaktywowanych wirtualnych kart – realizujemy potrzeby biznesowe. Nasze rozwiązanie jest wciąż bardzo młodym produktem. Można powiedzieć, że powoli wychodzi z wieku niemowlęcego, a większe zmiany i eksperymenty dopiero przed nami – mówi Maciej Maćkowiak, Lead Product Manager w Super-Pharm.

Na pograniczu offline i online

Mobilne rozwiązanie sieci aptek i drogerii doskonale wpisuje się w customer journey klienta, który przemieszcza się dziś płynnie pomiędzy różnymi kanałami sprzedaży – e-commerce i tradycyjnym, za najważniejsze stawiając sobie za cel skrócenie czasu robienia zakupów tak, aby to było możliwie najbardziej intuicyjne. Użytkownicy aplikacji Super-Pharm chętnie wykorzystują to narzędzie do przeglądania oferty sklepu i realizacji zakupów – w ciągu ostatnich 3 miesięcy obejrzeli około 5 mln produktów i złożyli 110 tys. zamówień. Wielu z nich ceni sobie jednak możliwość odbioru zamówień online w sklepie fizycznym w ramach dostępnej opcji click&collect, dlatego tak ważny jest rozwój modelu omnichannel.

– Polacy coraz chętniej kupują mobilnie. Zgodnie z ubiegłorocznym raportem Gemiusa – smartfon zyskał już przewagę nad laptopem, jeśli chodzi o urządzenia najczęściej wykorzystywane w procesie e-zakupów. Wyniki osiągane w aplikacji Super-Pharm pokazują, że stanowi ona ważny kanał dla klientów tej sieci i jest kluczowy dla wzmacniania ich zaangażowania. Nie tylko zapewnia im komfort zakupów, ale także pogłębia ich relację z marką. Dlatego budując tę aplikację, mocno koncentrowaliśmy się na aspektach z zakresu personalizacji oferty i lojalizacji użytkowników – mówi Tomasz Woźniak, CEO Future Mind.

Sieć Super-Pharm planuje sukcesywnie rozwijać aplikację mobilną, korzystając z doradztwa i wsparcia technologicznego Future Mind. Wśród priorytetów znajdują się działania mające stale poprawiać doświadczenie użytkowników, m.in. optymalizacja procesu zakupowego oraz ulepszenie opisów produktów. W najbliższym czasie w aplikacji pojawiają się kolejne funkcjonalności związane z klubem lojalnościowym, takie jak chociażby personalizowane kupony, które działają także w trakcie zakupów online.