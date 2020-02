Supermercato24: Jakie produkty kupują Włosi, a jakie Polacy

Co kupują online Polacy? Fot. materiały prasowe

Sery, salami i produkty garmażeryjne to najczęściej kupowane on-line przez Włochów produkty spożywcze – wynika z pierwszego raportu o zwyczajach konsumpcyjnych mieszkańców Italii, opublikowanego przez Supermercato24. Dla porównania, Polacy zamawiają świeże warzywa i owoce oraz nabiał.

W pierwszej piątce najczęściej zamawianych on-line produktów przez Włochów pierwsze miejsce zajmują wyroby garmażeryjne, sery i salami. Drugie miejsce to owoce i warzywa, a kolejne napoje, woda i alkohol. We włoskim wirtualnym koszyku znajdziemy również mięso i ryby, produkty śniadaniowe, słodycze i przekąski. Wymienione kategorie produktów stanowią około 45% zamówień w 2019 r. w serwisie Supermercato24.

W polskim wirtualnym koszyku znajdziemy przede wszystkim nabiał – sery, jogurty, mleko. Do tego znajdzie się miejsce na świeże warzywa i owoce oraz pieczywo, a także wędliny i mięso. Polacy lubią również produkty promocyjne: znalazły się one w 68% procentach koszyków, którego przeciętna waga to 18 kg. Produktami chętnie zamawianymi on-line przez Polaków są woda i napoje w zgrzewkach.

- Różna struktura koszyków polskich i włoskich konsumentów wynika zarówno z innych preferencji kulinarnych, jak i również z różnej oferty sklepów, które z nami współpracują na poszczególnych rynkach. Taka wiedza o lokalnych rynkach jest bezcenna zarówno dla lokalnych dostawców, jak i międzynarodowych koncernów. Pewne jest, że zarówno w Polsce, jak i we Włoszech zakupy spożywcze on-line w modelu oferowanym przez Supermercato24 przyjęły się wśród klientów - koemntuje Anna Podkowińska-Tretyn, CEO Supermercato24 w Polsce.