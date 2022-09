Świat e-commerce ulega ciągłym zmianom. Nigdy nie można przestać się uczyć

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

- Rynek e-commerce nie tylko w Polsce zmienił się diametralnie. 77% polskich internautów kupuje online. Zgodnie z raportem „E-commerce w Polsce 2021”, tylko 23% internautów nie zdecydowało się jeszcze na zakupy w Internecie. Pojawił się też nowy trend zakupów na żywo, który rozwija się na platformach społecznościowych oraz cross-border (sprzedaż międzynarodowa), kierunek, w którym idzie coraz więcej e-sklepów. Lokalne rynki są już zbyt małe dla wielu przedsiębiorców. Pandemia spowodowała, że możemy mówić o rewolucji w nowoczesnych kanałach sprzedaży, szczególnie wśród producentów i dystrybutorów. W czasie 2 lat pandemii wartość e-commerce B2B urosła odpowiednio o 30% i 40%.

Na pozytywną ocenę e-commerce na rynku B2B wpływa logistyka, około połowa ankietowanych sprzedawców B2B za najważniejsze dla ich klientów uważa szybkość dostaw (54%) oraz ich terminowość (50%).

Dla retailu w okresie lockdownów e-commerce był jedynym kanałem sprzedaży. Wydaje się więc, że jedyną słuszną strategią dla retailerów jest strategia omnichannel, nie tylko ze względu na fakt, że 58 proc. badanych uważa, że zakupy w sieci są bardziej atrakcyjne niż w sklepach stacjonarnych. Dzięki budowaniu podejścia omnichannel klient ma poczucie, że niezależnie od kanału kontaktu otrzyma tą samą fachową i jak najlepszą obsługę. Z drugiej strony w związku z rosnącą inflacją oraz obawą o zbliżającym się kryzysie gospodarczym swoje zachowania zakupowe zmieniło aż 79 proc. badanych Polaków. 9 na 10 konsumentów wdraża obecnie w życie zupełnie nowe zasady kupowania, takie dane przedstawia nam ostatni raport opracowany przez Izbę Gospodarki Elektronicznej „W kryzysie do e-commerce”. Wyniki tego badania pokazują, że ponad 1/3 konsumentów zamierza kupować w internecie wszystko co możliwe, nie przenosząc swoich zakupów offline.

Rynek e-commerce to nie tylko sprzedawcy i kupujący, ale cały ekosystem wspierający i umożliwiający działanie tego rynku. Oczywistymi głównymi graczami wspierającymi są operatorzy płatności, operatorzy logistyczni i firmy dostarczające plaformy i rozwiązania e-commerce.

Boom na zakupy internetowe spowodował ogromne zmiany w rozwoju sektora logistyki między innymi w zakresie zarządzania magazynem i zapasami – sprzedaż pojedynczych sztuk, a nie palet, czy też wdrażanie obsługi zwrotów. Na rynku e-commerce codziennie dostarcza się towary do wielu, stale zmieniających się lokalizacji. Powstała obsługa tzw. ostatniej mili, co przekłada się na wyspecjalizowane rozwiązania w sektorze transportowym. Fenomenem są automaty paczkowe, które rewolucyjnie usprawniły etap ostatniej mili.

Ponadto operatorzy płatności wręcz prześcigają się w usprawnianiu płatności elektronicznych. Pojawiły się takie rozwiązania jak Blik, który jest aktualnie najpopularniejszą metodą płatności za zakupy internetowe– zarówno pod kątem średniej wartości transakcji, jak i liczby dokonywanych transakcji, czy „kup teraz, zapłać później”. Dla klientów odroczone systemy płatności są o tyle dogodne, że przyspieszają cały proces decyzyjny. Badania Mastercard pokazują, że konsumenci częściej wracają do tych sprzedawców, którzy oferują możliwość zapisania danych karty płatniczej – tzw. Card-on-file. Wiele największych firm na świecie otwiera własne platformy do założenia portfeli elektronicznych jako coraz bardziej rozwijającej się metody płatności.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

- Dziś jak chyba nigdy wcześniej nie jest łatwo, pandemia, wojna na Ukrainie, zerwane łańcuchy dostaw, wysoka inflacja, wysokie koszty operacyjne (wzrost kosztów płac, paliw, gazu, prądu itd). Wszystkie te zjawiska wpływają na ogromną dynamikę zmian w zachowaniach klientów zarówno tych B2C jak i B2B. Według badań Accenture (Accenture Business Futures 2021 Report) tylko 6% firm jest przekonanych o swoich obecnych możliwościach przewidywania przyszłych zmian i reagowaniu na nie. Firmy e-commerce nie odstają w tym zakresie od reszty rynku, ale trzeba przyznać, że zazwyczaj są bardziej zwinne, chociażby dlatego, że szybciej podejmują decyzje. Wydaje się, że oprócz dostosowania się do zmian makroekonomicznych kluczowe jest reagowanie właśnie na zmiany zachowań klientów, a w tym może nam pomóc lepsza anlityka i podejście data driven z prognozowaniem i scenariuszami działania. Wraz z intuicją, wyczuciem rynku i zdrowym rozsądkiem menadżerów zarządzających obszarami e-commerce być może uda się przebrnąć przez te zawiłe i niepewne czasy. Część firm nie przetrwa, ale ta druga część będzie odnosić sukcesy i na tym powinniśmy się skupiać.

Jak duży zespół ludzi odpowiada za rozwój i innowacyjność w Accenture?

- W laboratoriach Accenture inkubowane są nowe koncepcje i stosowane najnowsze technologie, celem dostarczania przełomowych rozwiązania dla biznesu oraz społeczeństwa. Dzięki ogromnemu portfolio innowacji obejmującemu ponad 7400 patentów zgłoszonych przez Accenture, nasz zespół R&D zajmujący się badaniami i rozwojem. Pracujemy nad prototypami i dostarczamy przełomowych pomysłów. Pomysły i idee opracowywane w laboratoriach generują nowe źródła przewagi konkurencyjnej i wywierają strategiczny wpływ zarówno na Accenture, jak i na naszych klientów.

Każdego roku organizowane są tysiące warsztatów dotyczących innowacji. Forrester uznał Accenture za lidera usług doradczych w zakresie innowacji - The Forrester Wave™: Innovation Consulting Services, Q2 2021.

Biznes rozwija się błyskawicznie, ale nadążanie za nim nie wystarczy. Firmy muszą wyobrażać sobie i wymyślać własną przyszłość, aby odnieść sukces w „nowej normalności”. W ponad 100 lokalizacjach na świecie w Accenture Innovation Centers (Centra Innowacji Accenture) prezentowane są wiodące i przełomowe rozwiązania dla ponad 40 branż. Mówi się, że innowacyjność to klucz do przyszłości.



Jakie technologie wykorzystywać do prowadzania efektywnej sprzedaży w e-commerce?

- Mogłabym odpowiedzieć wszystkie jakie tylko wspólnie z klientami uznamy za niezbędne do wprowadzenia. Kluczowa jest oczywiście sama platforma jak Salesforce, Adobe Magento, czy Shopify, ale mowa też o innych ważnych rozwiązaniach z obszarów takich jak:

zarządzanie treścią na stronie, czyli systemy klasy CMS

zarządzanie opisami produktów – PIM

Marketing Automation i retargeting

CRM

Wirtualne portfele

Systemy rekomendacyjne

Technologia rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości

Chattboty

Rozwiązania on-site search

Mobilność

Video streaming

Narzędzia analityczne i wiele innych

To właśnie technologia zmieniła oblicze handlu i przeniosła władzę z rąk marketerów na dobrze poinformowanych i mających więcej możliwości konsumentów.



Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

- Oczywiście, wystarczy spojrzeć na historię Apple, Facebook’a lub Zalando. Na naszym rodzimym rynku mamy przykłady super rozwijających się firm jak Answear.com , czy Frisco.pl, który kilka lat temu jeszcze nie istniał. Zawsze chodzi o dobry pomysł, odpowiedź na potrzebę klienta lub jej wykreowanie i umiejętne wejście na rynek. Platforma yestersen.com powstała w 2015 roku, jak mówił jej właściciel na 5-te urodziny „Stworzyłem yestersen, aby ludzie mogli łatwo i bezpiecznie znaleźć ładne, mniej spotykane rzeczy do swoich domów. Szybko okazało się, że jest sporo osób, które cenią sobie ekologię produktów z drugiej ręki i szukają piękna w przedmiotach codziennego użytku.”

Jak się zabrać za tworzenie e-biznesu, cóż polecam swoją książkę „E-commerce. Strategia. Zarządzanie. Finanse” wydaną przez PWN, czy „Biblie e-biznesu” pod red. Macieja Dutko oraz „Sztuka Wojny”, Sun Tzu.

Co Pani zdaniem jest kluczowe w tworzeniu nowych firm e-commerce?

Szukanie niszy rynkowej i sprawnego modelu biznesowego, dopasowanie produktu do rynku, zdobywanie doświadczenia biznesowego, konsekwencja w działaniu i realizowanie wyznaczonych celów. Brzmi patetycznie, ale to po prostu prawda. Można na przykład uniknąć błędów, które są najczęstszą przyczyną upadku statupów:

brak kapitału i finansowania – nieprzemyślane zarządzanie finansami i brak dyscypliny cash flow

niedopasowanie produktu do rynku – brak znajomości grupy docelowej

zbyt małe zaangażowanie i utrata motywacji zespołu

brak modelu biznesowego – brak określenia celów, potrzebnych zasobów, sposobów finansowania

nieadekwatnie dobrany zespół

brak strategii marketingowej

zmiany i regulacje prawne

Nasza rodzima „ułańska fantazja” nie wystarczy. Właściciele nowych firm muszą mieć nie tylko odwagę i chęć podejmowania ryzyka, ale też ogromną odporność psychiczną i tzw. ducha przedsiębiorczości. Na szczęście w Polsce mamy niesamowitych przedsiębiorców, których warto naśladować i od których warto się uczyć.

Jak postrzega Pani przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

- Przed nami rozwój rozszerzonej rzeczywistości, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i wejście w Metaverse. Metaverse to wirtualne światy pomiędzy, którymi możemy się przemieszczać, spotykać w nich inne osoby, a właściwie ich awatary, czy tworzyć wirtualne miejsca, kupować wirtualne produkty. Nazywamy to nowym internetem. Świat phygital czyli trochę w realu, trochę w świecie wirtualnym już stał się naszą rzeczywistością. Druga strona tego medalu to troska o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój firm. Na rynku e-commerce w trakcie pandemii zaktywizowało się pokolenie Silver, do którego należą osoby po 55 roku życia. Z danych GUS wynika, że osoby po 60 roku życia stanowią obecnie około 25% populacji, a do 2050 roku liczba najprawdopodobniej wzrośnie do 40%.

Raport “Odpowiedzialny e-commerce 2021” e-Izby pokazuje, że 54% respondentów z pokolenia Silver zwraca uwagę, czy wybrany sprzedawca jest społecznie odpowiedzialny. Pytają oni o opinię swoich znajomych i czytają komentarze innych klientów. 48% przedstawicieli generacji Silver zgłosiłoby firmie fakt, że prowadzone przez nią działania są szkodliwe dla środowiska lub sprzeczne z zasadami etyki.

Raport „W kryzysie do e-commerce” opracowany przez eIzbę i opublikowany z końcem sierpnia 2022 pokazuje, że 72 % e-konsumentów uważa, że kupując w sieci można lepiej kontrolować wydatki, bo jest łatwy dostęp do historii zakupowej i historii wydatków z konta. Jednocześnie 43 % badanych konsumentów wskazało, że według nich najlepszą strategią w obliczu wzrostu cen i widma kryzysu gospodarczego jest kupowanie produktów dobrej jakości. Pamiętajmy, że Polacy generalnie kupują sprytnie - porównują oferty zarówno w intrenecie, jak i w sklepach stacjonarnych, szukają najbardziej optymalnych opcji zakupowych.