SwipBox: Kluczowym krokiem dla branży KEP będą inwestycje zorientowane na budowie sieci urządzeń zewnętrznych

Zmiany, jakie wywołała pandemia, dla wielu branż stanowią szansę na rozwój biznesu. E-commerce jest bez wątpienia beneficjentem tych zmian. Ponadto, jest swoistym motorem napędowym rozwoju firm kurierskich oraz innych rozwiązań, mających usprawnić pracę kurierów, w tym automatów paczkowych. Popyt na urządzenia jest coraz większy, mimo bardzo zagęszczonej sieci. Konsumenci oczekują prostych i intuicyjnych narzędzi, które jeszcze bardziej wzmocnią w nich poczucie wygody, komfortu oraz tak istotnego w czasach pandemii bezpieczeństwa.

Nowe technologie już teraz umożliwiają sprawne i szybkie rozstawienie automatów w lokalizacjach do tej pory niedostępnych, co szczególnie w Polsce ma zasadnicze znaczenie, jeśli kurierzy chcą iść z duchem czasu i optymalizować koszty tzw. ostatniej mili.

- Mijający rok dla całej branży był olbrzymim wyzwaniem. Trudno było przewidzieć nadejście ogólnoświatowej pandemii, która sparaliżuje globalną gospodarkę, natomiast zdecydowanie łatwiej jest przewidzieć jej skutki, a także dostrzec szanse w przełamaniu kryzysowej sytuacji w najbliższych latach. „Pandemiczny” i jednocześnie przyspieszony rozwój e-commerce wymusił na branży KEP ekspresową adaptację do nowej rzeczywistości. Kurierzy stali się kluczowym ogniwem koronakryzysu, transportując przesyłki zarówno krajowe, jak i międzynarodowe - komentuje Łukasz Łukasiewicz, Operations Manager, SwipBox Polska.

Bezkontaktowe formy realizacji dostaw idą w parze z zasadami higieniczno-sanitarnymi, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo konsumentów i te rozwiązania w niedługiej perspektywie czasowej będą ewoluować. Odpowiedzialni użytkownicy starają się maksymalnie ograniczyć bezpośredni kontakt, mimo że sprawdzone i tradycyjne rozwiązania nadal znajdują zastosowanie. Technologia bezekranowych automatów zasilanych bateriami w ostatnim czasie sprawdziła się we wszystkich krajach, gdzie takie narzędzie zostało wdrożone. Co więcej, zyskuje na znaczeniu szczególnie tam, gdzie brakuje lokalizacji, ponieważ są wykorzystane przez inne sieci automatów. Zwykły dotykowy interfejs nie jest już potrzebny, ponieważ to mobile załatwia sprawę.

- Innowacyjne technologie bezpośrednio wpływają na cały sektor e-commerce. Użytkownicy nowej generacji bardzo szybko przyzwyczają się do mobilnych rozwiązań, „napędzanych” przez sztuczną inteligencję. Konsumenci chcą jeszcze bardziej optymalizować oraz oszczędzać swój czas w zakresie nadawania czy odbioru przesyłek, a także usprawniać procesy, wymagające ich bezpośredniego zaangażowania. Kluczowym krokiem dla branży KEP będą inwestycje zorientowane na budowie sieci urządzeń zewnętrznych, które będą uzupełnieniem dla klasycznych automatów. Instalacja w lokalizacjach do tej pory niedostępnych takich urządzeń, które pozwolą zrezygnować z konieczności komunikacji GSM, przełoży się na usprawnienie newralgicznej, ostatniej mili kurierskiej. Ponadto, takie działania nie tylko pozytywnie ukształtują sektor i otworzą go na nowe rozwiązania, ale równie korzystnie wpłyną na to, co najważniejsze – skuteczną realizację potrzeb w obszarze wygodnego i maksymalnie uproszczonego odbioru przesyłek - podsumowuje Łukasz Łukasiewicz.