SwipBox Polska: Konsumenci coraz częściej zamawiają mniejsze paczki

Michał Czechowski, dyrektor zarządzający SwipBox Polska

Z perspektywy operatora automatów paczkowych, w wyniku społecznej izolacji, większa liczba zamówień przełożyła się na dynamiczny wzrost zainteresowania automatami wśród partnerów biznesowych. – Na przestrzeni roku odnotowaliśmy 53% wzrost liczby paczek dostarczanych do naszych automatów. Oznacza to, że nasi klienci potrzebują dodatkowej przepustowości w swoich sieciach – powiedział Michał Czechowski, dyrektor zarządzający SwipBox Polska.

Obecnie, SwipBox dostarcza urządzenia w dwóch modelach. Classic, który jest obsługiwany za pomocą ekranu oraz bezdotykowe i bezekranowe rozwiązanie Infinity.

- Dużym zainteresowaniem cieszą się w szczególności automaty SwipBox Infinity. Wolnostojące, zasilane z baterii urządzenia nie wymagają dodatkowej infrastruktury, są właściwie samowystarczalne, a kilkadziesiąt z nich można zainstalować nawet w trakcie doby. Ponadto, zauważyliśmy, że konsumenci częściej zamawiają mniejsze paczki niż przed pandemią. Analizujemy dodatkowe konfiguracje i funkcje naszych urządzeń, aby mieć pewność, że odpowiadamy na rynkowe zapotrzebowanie – podsumował Michał Czechowski.

Operator jest gotowy na nową, pandemiczną normalność, tym bardziej że zautomatyzowane rozwiązania są przyszłością dla całej branży.

SwipBox to duński producent i operator automatów do odbioru przesyłek z własnym zapleczem programistycznym. Firma dostarcza od 2012 r. rozwiązania sprzętowe i software’owe dla logistyki, branży retail oraz detalistów i konsumentów. Oddziały SwipBox zlokalizowane są w Danii, Polsce, Australii i obsługują sieć urządzeń do odbioru przesyłek w ponad 60 krajach.

W Polsce, odpowiada za wdrożenie automatów kurierskich, współpracujących na zasadach tzw. agnostycznej sieci – dostępnej dla każdego operatora logistycznego.