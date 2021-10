Szef Amazona w Polsce: Nie jesteśmy tylko serwisem sprzedażowym

- Dużym zaskoczeniem dla mnie było to, jak bardzo rozwinięty i dojrzały jest rynek e-commerce w Polsce, który cały czas rośnie - mówi WNP.PL Mourat Taoufiki. Przekonuje, że Amazon nie jest tylko serwisem sprzedażowym. - Pomagamy rozwijać lokalne biznesy - mówi Taoufiki.



W naszej rozmowie dyrektor generalny Amazon.pl opowiada o konkurencji na polskim rynku, paczkomatach, priorytetach Amazona oraz planach na nadchodzący, świąteczny szczyt sprzedażowy.

Zanim trafił pan do Polski, pracował pan w ponad 20 różnych krajach, zarówno w Europie, Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie, jak i w Afryce. Jak pracuje się panu w Polsce?

- Nigdy wcześniej nie pracowałem w Polsce, dlatego jest to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Największym zaskoczeniem dla mnie była dostępność tak wielu utalentowanych pracowników. Polska oferuje bardzo dobrą i wyszkoloną kadrę, co ma dla nas niezwykle duże znacznie przy lokowaniu inwestycji. Amazon cały czas inwestuje w Polsce, właśnie uruchomiliśmy naszą usługę Amazon Prime i dlatego potrzebujemy ludzi o zróżnicowanych umiejętnościach.

Ważna jest także infrastruktura, która w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Kolejnym dużym zaskoczeniem dla mnie było to, jak bardzo rozwinięty i dojrzały jest lokalny rynek e-commerce, który w Polsce cały czas rośnie.

Amazon, choć obecny w Polsce od 2012 r., polski sklep uruchomił dopiero w marcu tego roku… Dlaczego to trwało tak długo?

- Już wcześniej byliśmy obecni w Polsce ze spolszczoną wersją niemieckiej platformy Amazon.de. Jednak polscy klienci domagali się poprawy jakości serwisu, dlatego uznaliśmy, że jedynym sposobem, by w pełni zaspokoić ich potrzeby jest uruchomienie w pełni polskiej wersji - Amazon.pl. Tak właśnie działamy - słuchamy klientów i spełniamy ich oczekiwania.

Teraz Amazon uruchomił swoją sztandarową usługę Amazon Prime. To było zaskoczenie, gdyż na innych rynkach wdrażanie tej usługi trwało dłużej. Czy to pokazuje, że apetyt Amazona na polski rynek rośnie?

- Zgadza się, zrobiliśmy to wyjątkowo szybko. Uruchomiliśmy Amazon.pl w marcu i 7 miesięcy później zdecydowaliśmy się wprowadzić Amazon Prime, ponieważ wiemy, że to jest usługa, której oczekują klienci.

