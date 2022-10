Szef InPostu: nasze rachunki za prąd wzrosną o 500 - 700 proc.

Grupa InPost ma firmę we Francji. Płacimy tam podatek uczciwie, nie optymalizujemy i tego samego oczekiwałbym od zagranicznych firm, działających na polskim rynku. Niestety odnoszę wrażenie, że tak się jednak nie dzieje. Dlatego jeśli szukamy pieniędzy do budżetu, to róbmy to tam, gdzie one są faktycznie. Rozwiążmy problem systemowy i nie twórzmy nowych rozwiązań podatkowych, tylko korzystajmy z narzędzi, które są już dostępne w polskim systemie prawnym - mówi w rozmowie z money.pl Rafał Brzoska.

Na pytanie o pomysł podatku Sasina szef InPostu tak odpowiada: "Myślę, że nie taka była intencja pomysłodawców tego rozwiązania. Dysonans wynika chyba z przedwczesnej komunikacji i braku dialogu. Owszem, marże producentów energii drastycznie rosną. Zgodnie z prognozą nasze rachunki za prąd wzrosną o 500- 700 proc. Dodam, że mamy do ogrzania i oświetlenia kilkaset tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Co ciekawe, węgiel, który wykorzystujemy do produkcji energii, o tyle nie zdrożał. U państwa na portalu przeczytałem, że większość producentów energii ma zakontraktowaną cenę węgla na poziomie ok. 490 zł.

Nie sądzę, aby wolą rządu jakiegokolwiek kraju było podcinanie skrzydeł firmom najbardziej innowacyjnym, płacącym największe podatki, zatrudniającym najwięcej ludzi i przy tym wszystkim cały czas inwestującym w rozwój. Dlatego mam nadzieję, że jeśli pracę nad tym podatkiem będą kontynuowane, to strona rządowa weźmie pod uwagę postulaty i propozycje firm. Gdyby jednak został uchwalony w takiej formie, jak opisują to media, bo przecież nie widzieliśmy projektu ustawy, to byłaby to kara dla polskich przedsiębiorstw, które w Polsce wykazują zyski i płacą od nich podatki. Byłaby także premią za podatkowe cwaniactwo, bo przecież te firmy, które nie wykazują zysków i nie płacą podatków, nie byłyby objęte tym nowym podatkiem. Powtórzę, liczę na dobre intencje naszego rządu i nie wierzę, aby podatek w takiej formie, jak podają media, został uchwalony.

