Szef Zalando na Polskę i Czechy: Polscy klienci to prawdziwi smart shopperzy

Wszyscy patrzą co robi Zalando. Jak to jest być trendsetterem w branży e-commerce?

Zalando można uznać za jedną z europejskich success-stories. 13 lat po założeniu firmy jesteśmy notowani na najważniejszym indeksie giełdowym w Niemczech. To coś wyjątkowego, co osiągnęliśmy dzięki pracy naszego zespołu w ciągu ostatniej dekady. Udało nam się przekształcić Zalando w europejską modową platformę sprzedażowo-usługową, która wspiera cyfryzację branży modowej.

Nasi klienci zawsze byli w centrum wszystkich naszych działań i jesteśmy im wdzięczni za rosnące na przestrzeni lat zaufanie. Od samego początku staraliśmy się nie tylko sprostać ich oczekiwaniom, ale je również wyprzedzać. Naszym celem jest stworzenie spersonalizowanego doświadczenia zakupowego dla każdego z 48 milionów klientów Zalando, również z Polski. Dlatego też ciągle pogłębiamy nasze relacje z klientami, inwestując w opracowywanie własnych, nowoczesnych i skalowalnych technologii, których rezultatem są właśnie unikalne i spersonalizowane doświadczenie zakupowe. Jednym z najlepszych i rewolucyjnych przykładów, dowodzących naszego silnego zaangażowania w te projekty, jest Algorytmiczny Asystent Mody (ang. Algorithmic Fashion Companion, AFC), narzędzie do rekomendacji kompletnych stylizacji.

Jako platforma mody i stylu życia, z mnogością kategorii i propozycji, chcemy oferować naszym polskim klientom nieograniczone inspiracje, łącząc lokalne i międzynarodowe marki oferując przy tym najwyższej klasy obsługę i wygodę zakupów.