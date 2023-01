Szkoła Gospodarki Cyfrowej wypuszcza pierwszych aboslwentów

Szkoła Gospodarki Cyfrowej Professional odpowiada na potrzeby zgłaszane przez biznes. W okresie dynamicznego wzrostu e-handlu w kraju, firmy zgłaszają nieustanne zapotrzebowanie na nowe kadry. Na różne sposoby rozwijają kompetencje zawodowe w zespołach. Wprowadzanie we własne struktury i na rynek pracy najbardziej pożądanych specjalistów to oczywista konsekwencja tej strategii. Najszybszą drogą do pozyskania tak sprofilowanych pracowników jest poszukiwanie ich jak najbliżej, ale z otwartymi możliwościami dla kolejnych. Dlatego program Szkoły został opracowany nie tylko z myślą o pracownikach sklepów e-commerce, ale też o absolwentach uczelni wyższych oraz osobach, które planują przekwalifikowanie zawodowe w tym kierunku.

Praktycy dla praktyków szkolili w zakresie e-commerce

Program kursu dla Product Ownerów opracowali eksperci e-Izby w ścisłej współpracy z menadżerami e-commerce. W tej edycji objął zagadnienia takie jak: wprowadzenie w e-commerce, narzędzia Google, systemy pomiarowe i narzędzia User Experience, strategia omnichannel, metodyki projektowe oraz Big Data. Pozwoliło to nadać zajęciom praktyczny wymiar, zorientowany na efekty. Konstrukcję kursu wzmocniła też wiedza o innych wymaganiach stawianych Product Ownerom przez firmy i organizacje, które potrzebują wyszkolonych specjalistów. Pierwszy kontakt z tymi wymaganiami kandydaci będą mieli już na rozmowach kwalifikacyjnych i dalej podczas onboardingu. Wtedy przekonają się o wartości ukończonego kursu.

Reskilling i upskilling

Czy 3-miesięczny kurs Szkoły Gospodarki Cyfrowej Professional wystarczy, aby przyszli profesjonaliści odnaleźli się na nowych stanowiskach pracy? Na pewno Szkoła dała im dostęp do narzędzi, których używa się na co dzień w e-commerce. Podpowiedziała jak z nich korzystać, gdzie szukać dalszej wiedzy. Wiele zależy od świeżo upieczonych Product Ownerów i ich postawy. Samo środowisko e-commerce daje wielkie możliwości rozwoju. Od zmiany profilu zawodowego do nieustannego podnoszenia kompetencji. Jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin krajowej gospodarki.

Otwarte, rozwojowe środowisko

Atmosferę sprzyjającą rozwojowi oraz pełną serdeczności można było odczuć podczas uroczystej graduacji szkolenia dla Product Ownerów, z udziałem wykładowców kursu. Certyfikaty ukończenia Szkoły Gospodarki Cyfrowej Professional w imieniu Patrycji Sass-Staniszewskiej, prezes e-Izby, wręczyła Klaudia Bonder, kierownik ds. edukacji w e-Izbie.

HR-owe przyspieszenie

Zapotrzebowanie rynku e-commerce na nowych specjalistów nie maleje, dlatego e-Izba już 28 stycznia uruchamia kolejną edycję kursu dla Product Ownerów. Szkolenie – tak jak dotychczas – będzie prowadzone w formule hybrydowej, z przewagą e-learningu. Zajęcia stacjonarne będą odbywały się w warszawskim biurze e-Izby, przy ul. Łuckiej 18.

W programie przewidziane są zajęcia teoretyczne i warsztatowe oraz praca indywidualna i grupowa. Warunkiem otrzymania certyfikatu e-Izby jest uzyskanie odpowiedniego wyniku z testu wiedzy. Wszystkie firmy e-commerce, które chcą przekwalifikować lub dokształcić swoich pracowników, powinny poważnie rozważyć tę możliwość.