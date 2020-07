Szopi.pl i Supermercato24 zmieniają nazwę na Everli

fot. materiały prasowe

- Wraz z rozwojem naszych usług i naszego zespołu zdaliśmy sobie sprawę, że mieliśmy większą misję - pomóc klientom osiągnąć spokój podczas zakupów w sklepie spożywczym - i odważniejsze ambicje - stać się międzynarodowym graczem i wiodącym cyfrowym dostawcą produktów spożywczych. Aby odzwierciedlić tę zmianę, Supermercato24/Szopi staje się Everli - napisał w liście Federico Sargenti, CEO Supermercato.

Jak tłumaczy, nazwa Supermercato24 we Włoszech była świetna z kilku powodów (szybko zdajesz sobie sprawę, że chodzi o supermarkety), ale dla innych była problematyczna (łatwo się pisze, klienci myślą, że jesteśmy supermarketem). Nazwa Szopi w Polsce miała podobne problemy.

- Chcieliśmy, aby nazwa była łatwa do zapamiętania i zdolna wyrazić naszą ambicję, by być międzynarodową i spełniać wszelkie potrzeby naszych klientów i partnerów: konsumentów, detalistów, kupujących, marek - dodaje.

Przyznaje, że przeprowadzono burzę mózgów oraz badania konsumenckie w wielu krajach europejskich, a ostatecznie wybrano nazwę Everli, która odpowiada na potrzebę międzynarodowej nazwy i marki. Obok nazwy powstał także nowy piktogram. Jedna pojedyncza i niekończąca się linia przedstawiająca dłoń trzymającą produkt.

- Nazwy użytkowników i hasła dla wszystkich naszych klientów i partnerów pozostaną takie same, a my dołożymy wszelkich starań, aby poprowadzić wszystkich przez odnowioną platformę - dodaje prezes.

- Przez jakiś czas będziemy funkcjonować jako „Everli by Szopi” (we Włoszech „Everli by Supermercato24”), aby zarówno klienci, jak i partnerzy mieli czas, by przyzwyczaić się do nowej nazwy – komentuje Anna Podkowińska-Tretyn, dyrektor generalna Everli by Szopi.

Firma, wspierana jest przez wyspecjalizowanych inwestorów, fundusze venture capital: FII Tech Growth, 360 Capital oraz Innogest. Na początku br. spółka Szopi została przejęta przez Supermercato24 – włoski sklep spożywczy, realizujący zakupy on-line z różnych sklepów stacjonarnych. W wyniku tej akwizycji, spółka Supermercato24 stała się pierwszym tego typu podmiotem rozwijającym się na wielu rynkach w Europie.

W 2020 r. spółka działająca obecnie pod marką Everli objęła swoimi usługami łącznie 13 miast: Bytom, Gdańsk, Gdynię, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Sopot, Sosnowiec, Szczecin, Tychy, Warszawę, Wrocław, a także okolice Warszawy: Piaseczno, Piastów i jej dzielnicę Wawer. To oznacza, że w zasięgu firmy jest obecnie ok. 7 milionów mieszkańców Polski.

W ciągu kilku miesięcy kwarantanny firma odnotowała większą liczbę nowych rejestracji, niż przez 3 lata działalności. - W czasie największych obostrzeń dotyczących wychodzenia z domu, wzrost nowych klientów sięgał nawet 1000%. Duża zmiana dotyczyła również wielkości koszyków – w tym obszarze odnotowaliśmy wzrosty o 70-100%. Użytkownicy korzystający wcześniej z naszej usługi zwiększyli liczbę zakupów 2-4-krotnie w ciągu miesiąca – dodaje Anna Podkowińska-Tretyn, Dyrektor Generalna Everli by Szopi.

W styczniu br. firma uruchomiła także nową aplikację oraz stronę internetową, wprowadzając m.in. godzinne okna zamówień czy zmianę zamówienia aż do ostatniej chwili, możliwość sprawdzenia zamienników produktów jeszcze przed dokonaniem płatności, monitorowanie zamówienia, czasu dostawy i statusu płatności.

Obecnie dedykowani szoperzy Everli realizują zakupy spożywcze m.in. w sklepach stacjonarnych sieci takich jak Auchan, Carrefour, Lidl czy Biedronka.