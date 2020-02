Szopi.pl w nowej odsłonie

Zmieniony serwis Szopi.pl to przede wszystkim ułatwienia w dokonywaniu zakupów za pomocą tej platformy, godzinne okna dostawy i nowe aplikacje IOS i Android.

Zmiany w serwisie Szopi.pl polegają przede wszystkim na usprawnieniu w zamawianiu produktów. Możliwe jest to obecnie za pomocą strony www oraz aplikacji mobilnych w systemach iOS i Android. Zamówienie, złożone zarówno przez aplikację mobilną, jak i stronę www może być edytowane do ostatniej chwili. Użytkownicy mogą również precyzyjnie wybrać termin dostawy wskazując odpowiadające im, godzinne okno. Aby uzyskać dostęp do wszystkich nowych funkcji, należy zaktualizować dostęp do konta poprzez ponowną rejestrację.

To, co nie ulega zmianie, to poziom świadczonej usługi. Tak jak wcześniej, użytkownicy mogą zrobić zakupy za pomocą strony lub aplikacji, wybierając sklep, a później – produkty znajdujące się na jego półkach. Szoper kompletuje osobiście koszyk, mając możliwość kontaktu w przypadku braku konkretnego artykułu. Zamówienie trafia do odbiorcy w określonym przedziale czasowym. Produkty mogą zostać dostarczone w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia.

Jesienią ubiegłego roku udziały w Szopi.pl zostały przejęte przez włoską spółkę Supermercato24, która świadczy usługi oparte o ten sam model biznesowy – zakupów w pobliskich sklepach i realizowanych przez szoperów. Zakup polskiej platformy Szopi.pl jest związane ze strategią wzrostu firmy na kolejnych rynkach europejskich. Założone w 2016 roku Szopi.pl działa w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. Zajmuje się dostarczaniem produktów z największych polskich supermarketów i dyskontów, takich jak: Carrefour, Auchan, Biedronka czy Lidl. Szopi obsłużyło już ponad 100 000 zamówień. Firma planuje rozpoczęcie świadczenia usług w innych polskich miastach oraz rozszerzenie sklepów partnerskich.