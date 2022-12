Sztuczna inteligencja w e-commerce pozwala sprzedawać więcej

Oznacza to, że klienci mogą obecnie czytać zaawansowane opisy produktów, które zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję w oparciu jedynie o podstawowe fakty na temat cech produktu.

AI po jednym kliknięciu generuje długi na kilkaset słów tekst, nie do odróżnienia od pracy człowieka, jedynie na podstawie podstawowych atrybutów produktu (nazwa produktu, kolor, marka).

Co to może oznaczać dla sprzedających w internecie?

- Zmienia to przede wszystkim sposób myślenia o autorach treści, czyli zespołach zajmujących się contentem. Autorzy piszący dzisiaj, copywriterzy, awansują raczej do roli twórców, redaktorów, korektorów lub trenerów. Bo żmudną pracę zaproponowania opisu wykona AI - komentuje Marcin Piwowarczyk, prezes Ergonode. - Warto też spojrzeć na to z perspektywy skuteczności biznesowej. AI pozwala co najmniej czterokrotnie skrócić czas między zatowarowaniem produktu a zaoferowaniem go klientom sklepu internetowego. W czasie rosnącej konkurencji i konieczności optymalizacji procesów, to bardzo silne narzędzie do szybszego udostępniania klientom produktów do zakupu. Wszystko w celu ułatwiania pracy nad wzbogacaniem treści produktowych – dodaje.

Wkrótce pojawią się takie udogodnienia w automatycznym generowaniu treści, jak sprawdzanie poprawności gramatycznej, tworzenie tekstów podobnych lub parafraz, automatyczne tworzenie skróconej formy długich tekstów, zamiana tekstu na wypunktowanie.

Trwają też prace nad bardziej złożonymi zadaniami, jak automatyczne sugerowanie kategorii produktowych czy globalne porównywanie sentymentów treści.