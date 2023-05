Szwedzka marka będzie karać swoich klientów za zbyt częste zwroty

Od dłuższego czasu e-sklepy na całym świecie starają się ograniczyć zbyt częste zwroty towaru ze strony klientów.

Boozt Fashion kasuje konta klientom, którzy zbyt często dokonują zwrotów

O bardzo kontrowersyjnym rozwiązaniu problemu poinformował jako pierwszy Spider’s Web. Szwedzki sklep internetowy z ubraniami Boozt Fashion AB stwierdził, że obsługa nadplanowych zwrotów jest dla niego stanowczo zbyt kosztowna. Postanowił więc zwyczajnie skasować konta tysiącom użytkowników, którzy jego zdaniem robią zbyt częste zwroty. Zazwyczaj w e-handlu tego typu konsekwencje czekają klientów, którzy naprawdę zajdą sprzedawcy za skórę, na przykład anulując płatność dokonaną kartą. Stąd decyzja Boozt Fashion AB może się wydawać dość radykalnym posunięciem.

Koniec z darmowymi zwrotami. Sklepy mają dość

Jak sklep się tłumaczy? W jego wyjaśnieniach nie znajdziemy właściwie nic odkrywczego. Ot, część użytkowników decydowała się na zbyt częste zwroty pod pretekstem niewłaściwie dobranego rozmiaru. Jak wiemy, nie jest to nic niespotykanego także na polskim rynku modowgo ecommerce. Z tego powodu polityka darmowych zwrotów uskuteczniana przez firmę stanęła na granicy opłacalności. „Darmowe zwroty” wydają się tutaj słowem kluczowym. Co ciekawe, czystka kont nadużywających prawa do zwrotu objęła aż 2 proc. wszystkich użytkowników zarejestrowanych w sklepie.

Warto wspomnieć, że na karanie użytkowników za zbyt częste zwroty zdecydował się także Amazon.

Całość na bezprawnik.pl