Szybkie dostawy coraz bardziej scyfryzowane

Choice QR to działająca w 20 krajach, kompleksowa platforma SaaS (ang. Software as a Service) dla restauratorów, którzy pragną unowocześnić swoją działalność i wznieść ją na wyższy poziom. Dzięki aplikacji możliwa jest np. opcja bezkontaktowej obsługi w lokalu, podczas której zamówienie i płatność mogą być zrealizowane za pomocą urządzenia mobilnego po zeskanowaniu QR kodu.

Choice QR wspiera w ofercie stacjonarnej i w dowozach

Przy pomocy przesłanych wcześniej zdjęć menu, aplikacja w 48 godzin tworzy kompleksową stronę, na której konsumenci mogą składać zamówienia z dostawą do domu. Co więcej, dzięki nawiązaniu tytułowej współpracy, narzędzie Choice QR jest od teraz kompatybilne z usługami Stuart, w tym opcją Dashboard, umożliwiającą restauratorom złożenie natychmiastowego zamówienia na szybką dostawę, bez potrzeby integrowania systemów IT. Ponieważ ChoiceQR działa również jako agregator zleceń, zamówienia ze wszystkich marketplace’ów, z którymi współpracuje dana restauracja, lądują w jednym miejscu. Aplikacja eliminuje potrzebę manualnego przepisywania danych, aby kurier wiedział, pod który adres dostarczyć zamówienie.

Usprawnić pracę restauratorów

– Współpraca Stuart z Choice QR to kolejny krok w naszym rozwoju w obszarze cyfrowego podejścia do logistyki miejskiej. Działając w duchu sustainability, skupiamy się na zapewnieniu najlepszych doświadczeń związanych z dostawą. Usprawniamy procesy, skracając średni czas ich realizacji. Liczymy, że dzięki nowej współpracy pomożemy kolejnym restauratorom zbudować lojalność wśród świadomych odbiorców – wyjaśnia Agnieszka Majewska, General Manager w Stuart.

Jak to działa w praktyce? Zamówienia składane z poziomu platformy trafiają do aplikacji biznesowej ChoiceQR lub bezpośrednio do systemu lokalu. Następnie to samo zamówienie przekazywane jest do kuchni, a kucharz może określić czas przygotowania potrawy. Wszystkie dane na bieżąco zapisywane są w statystykach, a aktualne zamówienia znajdują się na wspólnej liście. Na ostatnim etapie można poprosić klienta o opinię na temat procesu obsługi i jej jakości.