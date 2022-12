Szykuje się kolejna fala zwolnień w Amazon?

Przez długi czas Amazon był uważany za jednego z najbardziej stabilnych pracodawców na rynku. W 2020 roku gigant technologiczny był drugim największym pracodawcą na świecie, który zatrudniał 1,298 mln pracowników. Amazon był też jedną z najszybciej rozwijających się firm na świecie. Od 2017 do 2020 roku liczba pracowników wzrosła czterokrotnie. Wydawać by się mogło, że czas globalnej cyfryzacji i ogólnoświatowego wzrostu e-commerce utrzyma siłę rozwoju Amazona.

10 tysięcy zwolnień

W połowie listopada dziennik New York Times poinformował, że firma zamierza zwolnić 10 tysięcy pracowników. Zwolnienia już się rozpoczęły i obejmują działy zajmujące się urządzeniami, sprzedażą detaliczną i HR. Jest to największa fala zwolnień od powstania w 1994 roku koncernu.

Pandemia była czasem ogromnego wzrostu dla firmy Amazon. W tym czasie liczba pracowników została podwojona. Ostatni kwartał dał w kość firmie, której wzrost przychodów spółki spowolnił do nieco ponad 7 proc., co było najsłabszym wynikiem od 20 lat. Powodem są m.in. nietrafione inwestycje, inflacja i utrzymujący się silnie kurs dolara.

Czy to koniec Amazona?

Kryzys, który dotknął Amazon, odbija się ciągłym echem w mediach. Wszystko za sprawą nie tylko masowych zwolnień, które dotknęły około 3 proc. pracowników biurowych firmy, ale również ciągłych cięć budżetowych firmy oraz kolejnej planowanej fali zwolnień. Jak informuje vox.com - wewnątrz firmy krążą pogłoski, że liczba zwolnień może wzrosnąć, albo w wyniku tradycyjnych zwolnień, albo w wyniku wyrzucania większej liczby pracowników niż zwykle za niezadowalające wyniki. Jedna z informacji mówi, że faktycznym celem jest 20 000 zwolnień.

Jedno jest pewne, Amazon zaczął po cichu wycofywać oferty pracy dla przyszłych pracowników. To wywraca do góry nogami życie kolejnych pracowników i zagraża reputacji firmy na rynku pracy.

Rzecznik firmy potwierdził, że oferty pracy zostały wycofane, odmówił jednak ujawnienia konkretnych liczb. Nawet nie wiedząc dokładnie, ile ofert firma odrzuciła, obecni i przyszli pracownicy Amazon są zszokowani – podkreślając cięcia kosztów u giganta technologicznego i podnosząc pytanie, co te wycofania sygnalizują dla gospodarki jako całości . Wewnątrz firmy niektórzy pracownicy kwestionują, czy Amazon nadal będzie priorytetowo traktować realizację wielkich pomysłów, które nie przynoszą natychmiastowych korzyści finansowych. Co najważniejsze, większość sukcesów Amazona można przypisać inwestowaniu w projekty, które nie były rentowne na krótką metę, ale które przy wsparciu Wall Street pozwoliły firmie zwiększyć swój udział w rynku i siłę w danym sektorze, koncentrując się zamiast tego na wzroście.

„Żadna firma nie zatrudniała tak, jak Amazon w poprzedniej dekadzie”, powiedział były szef komunikacji Amazon, Craig Berman, który opuścił firmę w 2018 roku po 14 latach. „Dlatego waham się, czy nawet zacząć zgadywać, co to może oznaczać, ponieważ nie ma nic historycznego, na czym można by oprzeć reakcję”.

Pomimo oferowania wykupów co najmniej setkom swoich rekruterów , Amazon spodziewa się zatrudnić w niektórych rozwijających się obszarach w 2023 r., takich jak Amazon Web Services. W końcu, jeśli firma chce konkurować o najlepsze talenty technologiczne, realizując ambicje w innych branżach, od handlu elektronicznego, przez strumieniowe przesyłanie wideo, przetwarzanie w chmurze po reklamę, musi poprawić swoją reputację. Podczas gdy 10 000 zwolnień to tylko około 3 proc. wszystkich stanowisk korporacyjnych, jest to zmiana, która jest obca większości pracowników Amazona i tym, którzy kiedyś postrzegali firmę jako wymarzonego pracodawcę.