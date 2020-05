Szymon Mordasiewicz GfK: Bezpieczeństwo staje się nowym convenience

Fot. PTWP

W pierwszym kwartale tego roku wzrost wartości zakupów FMCG robionych przez internet wyniósł 30 proc. i nie wygląda na to, wzrosty miały spowolnić – mówił Szymon Mordasiewicz, Commercial Director Panelu Gospodarstw Domowych w Polsce, GfK Polonia, podczas EEC Online. Jego zdaniem, COVID-19 zmienił hierarchię wartości konsumentów i teraz najważniejsze jest bezpieczeństwo.

Szymon Mordasiewicz przypomniał, że GfK bada rynek FMCG w oparciu o informacje z 8 tys. gospodarstw domowych, które codziennie przesyłają informacje o dokonanych zakupach, bez względu czy to był dyskont, czy sklep online. – W swoich wypowiedziach będę odnosił się do e-FMCG. W 2019 roku wartość zakupów online FMCG wyniosła 1,6 mld zł, po wzroście rdr o 17 proc. – mówił.

Jak przypomniał, w okresie paniki zakupowej, która przypadła na drugi tydzień marca, niektóre kategorie produktowe o zanotowały wzrost 200-300 proc.

- Jesteśmy po okresie paniki. Była ona krótka ale intensywna. Sektor spożywczy sobie z tym dobrze poradził. Co prawda, media społecznościowe obiegły zdjęcia pustych półek, ale to trwało chwilę. Gdyby logistyka miała problem, teraz rozmawialibyśmy w innym świetle o tym co czuje konsument i jak podchodzi do tej sytuacji – mówił.

Jego zdaniem w kolejnych miesiącach handel detaliczny zdominują dwa trendy: bezpieczeństwa i dalszego wzrostu e-commerce.

- W roku 2019 najważniejszy dla konsumentów i detalistów był convenience. Teraz bezpieczeństwo jest nową wygodą. Teraz wszelkiego rodzaju wybory związane z tym gdzie pójść po zakupy i jak je zrobić, będą podejmowane przez pryzmat bezpieczeństwa – powiedział Szymon Mordasiewicz.

- W części handlu w sklepach stacjonarnych będzie intensyfikowana kwestia bezpieczeństwa. Branża dobrze sobie z tym radziła, jednak nadal jest jeszcze wiele do zrobienia. Konsumenci chcą dokonać zakupów jak najszybciej. Tymczasem w kwietniu 60 proc. respondentów powiedziało, że ma problem ze znalezieniem produktów na półce. To temat do detalistów. Natomiast dla producentów pojawia się kwestia powrotu do wielopaków, bo konsumenci robią zakupy rzadziej ale większe – dodał.

Ekspert z GfK Polonia spodziewa się dalszego wzrostu e-commerce. Nie znaczy to jednak, że większość zakupów będzie robiona w ten sposób.

- Nie należy się spodziewać, ze diametralnie zmieni się podejście polskiego konsumenta do zakupów stacjonarnych. 1,6 mld zł (wartość e-grocery w 2019 r. – red.) to 1,1 proc. zakupów FMCG. Nie da się z tego zrobić 20 albo 30 proc. Może popyt byłby ale podaż nie zdoła temu podołać w krótkim okresie – mówił Szymon Mordasiewicz.