Ta kategoria notuje imponujące wzrosty na polskiej platformie zakupowej

Polska to kraj psiarzy – już niemal połowa Polaków posiada w swoim gospodarstwie domowym co najmniej jednego psa.

Te dane potwierdza rozwój podkategorii produktowej z artykułami dla psów, w ramach kategorii „Supermarket”, który można obserwować od początku roku na platformie zakupowej ERLI.

- W ciągu pierwszych sześciu miesięcy liczba sklepów prowadzących sprzedaż tych produktów na ERLI wzrosła o 46% i obecnie jest ich ponad tysiąc. Oferują one blisko 200 tys. produktów. Dzięki temu oraz za sprawą rozwoju ERLI, liczba transakcji produktów w podkategorii „Artykuły dla psów” w czerwcu br. wzrosła o ponad 400% r/r - komentuje Katarzyna Kierach, dyrektor marketingu ERLI.pl.

Karma dla psów jednym z hitów sprzedaży na ERLI

Szybki rozwój tej kategorii produktowej spowodował równie imponujące wzrosty na ERLI w asortymencie: „karmy dla psów” – liczba transakcji w czerwcu wzrosła o ponad 700% w stosunku do analogicznego miesiąca rok wcześniej.

- Już teraz możemy zauważyć dwie tendencje w zachowaniu konsumentów robiących zakupy online dla swoich pupili - Polacy wykorzystują e-commerce, aby w lepszych cenach kupić produkty, które do tej pory kupowali w sklepach stacjonarnych. Z jednej strony dla oszczędności czasu i wygody, bo mogą te zakupy robić z wyprzedzeniem, a w przypadku większych opakowań fakt, że kurier dostarczy je pod same drzwi również ma znaczenie. Drugim powodem jest oszczędność pieniędzy. Dlatego właściciele psów poszukują ofert korzystnych cenowo, by otrzymać "więcej za mniej". Stąd też, wybierają większe warianty karm – opakowania 12 kg i więcej lub wielopaki w przypadku np. jedzenia w puszkach - wyjaśnia Katarzyna Kierach.

Rośnie sprzedaż akcesorów do pielęgnacji psów

Dużą popularnością na ERLI cieszą się także akcesoria do pielęgnacji, m.in. szampony, odżywki oraz maszynki, nożyczki trymery.

- Może to wynikać z faktu, że klienci częściej oszczędzają na wizytach u groomerów i wolą sami ostrzyc swojego psa i zadbać o jego wygląd. Równie ważny co wygląd jest także komfort pupili, w szczególności w okresach bardzo wysokich temperatur. Czerwiec w tym roku był bardzo gorący, dlatego też właściciele psów w ostatnim czasie poszukiwali na naszej platformie produktów, dzięki którym ich czworonogi będą w stanie się ochłodzić. Tylko w ciągu miesiąca zanotowaliśmy wzrost liczby transakcji w podkategorii baseny i maty chłodzące o ponad 3000% - dodaje przedstawiciela ERLI.