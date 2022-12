Takko Fashion uruchamia nowy sklep internetowy

W nowym projekcie naszego sklepu internetowego, koncentrujemy się na spersonalizowanym opowiadaniu historii: nasi klienci znajdują aktualne trendy i inspiracje do stylizacji zgodnie ze swoimi preferencjami. Ponadto wyraźnie ukierunkowaliśmy zakupy online na mobile first, ponieważ 90 procent naszych klientów już to robi, a klienci składają zamówienia online za pomocą smartfona lub tabletu - wyjaśnia Manuela Holler, starszy dyrektor ds. marketingu i handlu elektronicznego w Takko Fashion.

Sklep internetowy to kluczowy element strategii omnichannel sieci modowej. Dzięki Click & Collect i aplikacji Friends wprowadzonej na początku roku, dyskont tekstyliów zamierza jeszcze bardziej przyspieszyć łączenie biznesu online i offline.

Takko oferuje bezpłatne zwroty, gdy paczki wracają do sklepów. Ogólnie rzecz biorąc, Click & Collect może być już używany do wydajniejszego przetwarzania zamówień internetowych, a tym samym w sposób bardziej oszczędzający zasoby, według Telgte.

Dalsza ekspansja Takko Fashion

Takko Fashion działa w Polsce stacjonarnie od 2008 roku. Chwilę później pojawił się jako sklep internetowy. Skalowanie na inne rynki europejskie ma nastąpić w 2023 roku. - W nadchodzącym roku wystartujemy w Austrii, Francji, Holandii, Czechach i na Słowacji, mówi CEO Jegen.