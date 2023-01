Tańszy model kuriera? Sąsiad dostarcza do sąsiada

Po ekspansji Shopopop m.in. do Belgii, Włoch, Hiszpanii i Portugalii, przyszedł czas, aby model „crowdshipping” zapoczątkować w Niemczech. Start-up oferuje obecnie swoją platformę berlińskim detalistom, ale w przyszłości mają dołączyć do niego inne miasta. Jak widzimy ekspansja startupu obejmuje powoli całą Europę, czy przyjdzie czas, że nowy model dostaw dotrze także do Polski?

Na czym polega model „crowdshipping”?

Odpowiadając najprościej, model polega na zakupach internetowych, w których dostawcą może być sąsiad wracający z pracy do domu. Wszystko dokonuje się za sprawą dedykowanej aplikacji. Każdy kupujący jak i sprzedający są sprawdzani wcześniej przez specjalny system identyfikacyjny. Po weryfikacji wystarczy wybrać sklep, dokonać zakupów oraz płatności. Wówczas system oszacuje kto i kiedy będzie mógł dostarczyć zamówione zakupy. Idea oparta jest o wzajemne korzyści i wprowadzenie technologii do starego modelu społecznego, jakim jest wzajemna pomoc sąsiedzka.

Cena za taką usługę jest ustalana indywidualnie. Średni koszt jaki ponoszą kupujący to ok. 9 euro.