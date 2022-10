Targówek zyska nową powierzchnię magazynową. Dogodna lokalizacja pod ecommerce

Po zakończeniu modernizacji park na Targówku dostarczy blisko 100 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowo-biurowej.

City Point Targówek: budowa z wykorzystaniem materiałów odzyskanych podczas prac rozbiórkowych

Przebudowa będzie realizowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem materiałów odzyskanych podczas prac rozbiórkowych. Nowe obiekty powstające na terenie City Point Targówek mają zostać objęte certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent oraz LEED Gold. Na terenie parku przewidziano także wiele rozwiązań proekologicznych jak przyłączenie się do ciepła miejskiego, co wpisuje w politykę sustainability, a także panele fotowoltaiczne, ładowarki elektryczne do samochodów, wiaty rowerowe czy hotele dla owadów.

Dzięki bliskiej odległości od centrum, City Point Targówek jest idealną lokalizacją dla firm kurierskich, sektora e-commerce i innych najemców poszukujących miejskiej powierzchni logistycznej oraz niewielkiej powierzchni produkcyjno-magazynowej typu Small Business Units. Znajdą się w nim małe i duże moduły magazynowe, powierzchnia pod lekką produkcję, obiekty dostosowane do konkretnych potrzeb najemców oraz nowoczesna powierzchnia biurowa. Przebudowa parku na warszawskim Targówku została podzielona na kilka etapów, a po jej ukończeniu kompleks będzie oferować blisko 100 tys. m2 wysokiej jakości powierzchni.

Roman Skowroński, dyrektor zarządzający Peakside Capital Advisors w Polsce, komentuje: – Przebudowa City Point Targówek ma na celu dostarczenie na rynek nowoczesnej powierzchni biurowo-magazynowej spełniającej najwyższe standardy ESG. Naszym celem jest dostosowanie obiektów w tej doskonałej lokalizacji, tak aby mogły zaspokoić potrzeby najemców poszukujących nowoczesnych, miejskich magazynów.