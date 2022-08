Tatuum.com: Algorytmy niosą zagrożenie upowszechnienia pewnych scenariuszy

Postęp technologiczny z roku na rok nabiera coraz większego tempa. W jaki sposób, to wpływa na działania marketingowe w sieci?

Funkcjonujemy w rzeczywistości, która wymaga od nas ciągłego dostosowywania się. Bazując na moim doświadczeniu w digital marketingu, widzę coraz mniejszą zależność efektywności kampanii od człowieka. Od kilku lat w sieci rośnie rola i preferowanie algorytmów oraz sztucznej inteligencji. Kampanie automatyczne są skuteczniejsze mimo, że nie zawsze w mojej ocenie wyglądają optymalnie. Warto pamiętać, że nie poruszamy się w próżni - część warunków jest narzucana z góry, a powierzchnie reklamowe to nie instytucje charytatywne.

Wszyscy szukamy takich rozwiązań technologicznych, które pozwolą minimalizować koszty marketingowe. Pojawiają się udoskonalenia w zakresie np. wyszukiwarek poprzez zdjęcie, czy geolokalizacji, które w Polsce, w porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów, jeszcze raczkują. Sądzę, że w najbliższym czasie zobaczymy także wiele nowości w obszarze marketingu mobilnego. Warto jednak pamiętać, że algorytmy niosą zagrożenie upowszechnienia pewnych scenariuszy, a klienci lubią być pozytywnie zaskakiwani.

Dlatego też, wspomniana transformacja to ogromna szansa dla wszystkich interesariuszy. Im większy będzie postęp technologiczny, tym większa rola obsługi klienta i czynników, które pozwolą wyróżnić produkt czy usługę na rynku. Tyczy się to zarówno relacji B2B jak i B2C. Wierzę, że coraz ważniejsze będzie także DNA firmy, budowanie lojalności klientów i rekomendacje, generujące marketing szeptany czy referencyjny.

Jedno przez lata pozostaje niezmienne – konkurencja rośnie, a Ci którzy stoją w miejscu tracą. Na szczęście rośnie także wiedza i dostęp do narzędzi mierzących efektywność prowadzonych kampanii. Liniowo wraz z nią rosną także oczekiwania klientów agencji i domów medialnych. Oczekujemy większej efektywności biznesowej, jakościowej obsługi, szybkiej reaktywności i stawiania czoła rosnącym w szokującym tempie fraudom. Nie godzimy się już na błędy i powierzchowne traktowanie tematu. Zwykle chcemy płacić od efektu, który jest zmierzony i udowodniony na różne sposoby, co kiedyś było życzeniem nie normą.

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

W czasie pandemii zwiększyła się dynamika zakupów w sieci. Klienci są lepiej wyedukowani, a przez to również bardziej roszczeniowi. Są świadomi swoich praw i już w znaczne większym stopniu podejmują decyzje zakupowe rozumiejąc różnice między kanałami np. w prawie do zwrotu. Ważny jest także rozwój w obszarze logistycznym. Dziś większość sklepów oferuje różne formy dostawy, które nie ograniczają tak jak to było kiedyś.

Rośnie udział płatności odroczonych - co jest jak sądzę powiązane z obecną sytuacją ekonomiczną - oraz udział płatności BLIK. Klienci chętniej zamawiają większą ilość produktów, by z założenia część zwrócić. Pandemia pokazała jak otwarci jesteśmy na nowości np. powszechniejsze stały się chatboty czy social selling.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Sądzę, że nie ma tu jednej odpowiedzi. Punkt widzenia zależy od modelu biznesowego. E-commercy różni wiele m.in. wielkość czy chociażby zależność współistnienia z siecią stacjonarną lub/i sprzedażą na marketplace’ach.

Na Polskim rynku robi się ciasno, co oznacza, że coraz więcej firm szuka swojej drogi także w ekspansji zagranicznej. W związku z czym polski e-commerce zmienia charakter na międzynarodowy i to jest bardzo fajne.

Na koniec, oczywiście wszyscy odczuwamy skutki sytuacji geopolitycznej czy tej związanej z pandemią i to co przewidzieć możemy to to, że na pewno coś nas jeszcze zaskoczy.

Jak duży zespół ludzi odpowiada za sprzedaż w Pani sklepie?

Oczywiście mogę wyliczyć Panu teraz osoby i kompetencje, które bezpośrednio są w moim 11-osobowym Zespole ESHOP w Tatuum, ale 10-letnia praktyka e-commerce nie pozwala mi na tym poprzestać. Byłoby to zakłamanie rzeczywistości. Dlaczego? -Z mojego punktu widzenia sprzedaż i cała kondycja e-commerce'u w firmie jest zależna od bardzo wielu działów. Zarząd pracuje nad określeniem wizji i miejsca e-commerce'u w strategii całej firmy. Działy Produktu i Marketingu w ramach projektu 360° już od początku procesu projektowego współpracują ze sobą by wykreować kolekcje, które będą odpowiedzią na potrzeby naszych klientów z różnych kanałów. Zależymy także od IT, Logistyki, Działu Analiz i Planowania, Księgowości itd. Nie można zapominać także o współpracy z siecią offline, ponieważ biznes prowadzimy w duchu omnichannel. Coraz większe znaczenie ma także współpraca z zespołem odpowiedzialnym za B2B i marketplace`y, ponieważ pozwala nam wyciągać wnioski obserwując jak kanały się przenikają.

Dlatego jest to tak ogromnie rozwijająca praca. Współpraca, wielofunkcyjność, wielozadaniowość, elastyczność, interdyscyplinarność są wpisane w e-commerce w firmach takich jam TATUUM. Jeśli pragniemy się nieustannie rozwijać, musimy trzymać synergię pomiędzy handlem tradycyjnym i internetowym. Gramy do jednej bramki niezależnie od kanału. E-commerce jest bardzo istotną częścią większej układanki i wiele osób, które za tym stoją, nawet jeśli w nazwie swojego stanowiska nie ma nic z e-commerce, to swoją codzienna pracą odpowiada w jakiejś części za sprzedaż w e-sklepie.

Jakie technologie są wykorzystywane do prowadzenia efektywnej sprzedaży w e-commerce?

Tatuum.com wykorzystuje m.in. technologię RWD i cały czas pracujemy nad zwiększaniem konwersji z mobile. Naszą obsługę klienta wspiera chatbot. Prowadzimy działania marketingowe oparte w części na sztucznej inteligencji, a efektywność działań mierzona jest także narzędziem antyfraudowym, którego technologia w trybie online namierza i raportuje sztuczne kliki i fraud leady. Mamy bardzo dobre doświadczenia z wdrożeniem polskiego startupu, który wykorzystuje machine learning do analizy predyktywnej. Korzystamy z oprogramowania do Marketing Automation. Nieustannie szukamy nowych rozwiązań, które pomogą nam jeszcze efektywniej rozwijać biznes.

Ile jest jeszcze miejsca w sieci dla rynku e-commerce? Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

Oczywiście, że mają. Gdyby nie miały, świat stałby w miejscu, nie obserwowalibyśmy takiego rozwoju technologicznego i nie mielibyśmy wielu opcji wyboru. Sądzę, że nie ma jednego idealnego modelu biznesowego, jednej recepty na sukces. Ten cel „przebicia się” dla różnych firm będzie miał przecież różną skalę.

Jeśli narysuję teraz na kartce cyfrę 9 to osoba siedząca naprzeciw mnie zobaczy cyfrę 6. Perspektywa jest różna i już samo to daje szansę. Duża marka dla jednych będzie atutem, drudzy będą szukali niszy.

Jest takie buddyjskie powiedzenie do którego wracam, jak coś nie idzie po mojej myśli, które mówi, że „W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość”. Jak dodamy do tego prawdziwe, wiarygodne DNA marki, jak w TATUUM, rzetelną pracę, wiedzę i naukę, pokorę, kompetencje miękkie i mnóstwo serca to na pewno będziemy bliżsi tego sukcesu niż niejeden gracz, który na rynku może być od lat.

Jakie płatności preferują klienci sklepu tatuum.com?

Pond 40% klientów tatuum.com wybiera szybkie płatności online, a zaraz potem BLIK, którego udział bardzo dynamicznie rośnie od kilku miesięcy. Obserwujemy również wzrost znaczenia płatności odroczonych i w tym zakresie pracujemy nad rozwojem naszej oferty by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów.

Z naszych pierwszych zagranicznych doświadczeń zebranych na rynku czeskim (tatuum.cz) ale i wiedzy zdobywanej od kolegów z branży na temat ekspansji zagranicznej wiemy, że nadal są często spore różnie w preferencjach płatności na poszczególnych rynkach. Obecnie skupiamy się na kształtowaniu oferty w zakresie udostępnianych optymalnych sposobów płatności również dla kolejnych rynków, na które planujemy wejść jeszcze w tym roku.