Tatuum uruchomił marketplace Slowly dla lokalnych marek

Na tatuum.com/slowly produkty przedstawione są w czterech kategoriach: uroda, dom i ogród, joga i trening oraz szafa slowly. Celem SLOWLY jest oferowanie pełnego doświadczenia slowlife oraz przedstawienie tak różnorodnej oferty, aby każdy konsument mógł wejść do świata SLOWLY na własnych warunkach, zgodnie ze swoimi zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi potrzebami.

- Zależy nam, aby SLOWLY nie ograniczało się wyłącznie do bycia platformą sprzedażową. Chcemy oddziaływać na wszystkie zmysły. Tworzymy dedykowane playlisty, dzielimy się inspiracjami na social mediach i w komunikacji newsletterowej, kreujemy rytuały skupiające się na selfcare. Wierzymy w budowanie społeczności wokół świadomego życia i w to, że powinna być ona dostępna dla każdego – wyjaśnia Zuzanna Wesołowska-Kubiak, Head of Strategic Partnership.

Tatuum zapewnia markom partnerskim z jednej strony dość wszechstronne wsparcie, m.in. technologiczne, logistyczne, doradcze, mediowe, z drugiej zaś dotarcie do istotnej i ciągle dynamicznie wzrastającej bazy klientów.

- W relacjach biznesowych kierujemy się zasadami win-win. Stawiamy na transparentną współpracę opartą na czytelnym modelu biznesowym i uczciwych partnerskich relacjach. Cenimy przede wszystkim człowieka, który stoi za marką. Wzajemny szacunek, wspólne wartości i cele to nasz przepis na sukces B2B – mówi Zuzanna Wesołowska-Kubiak.