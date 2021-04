Technologia Amazon Go wchodzi do spożywczaków giganta e-commerce

Gigant e-commerce planuje wprowadzić technologię Amazon Go w swoich supermarketach, fot. shutterstock

Klienci w „zwykłych” supermarketach z szyldem Amazon będą wkrótce mogli wyjść bez konieczności przechodzenia do kasy. Gigant e-commerce planuje wprowadzić technologię Amazon Go w swoich pozostałych lokalizacjach.

Wszystko wskazuje na to, że Amazon planuje budowę supermarketu Fresh w Connecticut w USA. Nowością ma być zainstalowanie w nowej placówce technologii „Just Walk Out”, której pionierem były sklepy Amazon Go. Placówki wykorzystują specjalne czujniki i kamery do automatycznego skanowania produktów. Klienci nie muszą już stać w kolejkach do kas.

Do tej pory ta technologia nie była wykorzystywana w ponad 12 większych supermarketach z logo Fresh (co najmniej 37 jest wciąż w budowie), ale to się wkrótce zmieni.

Jednak śledzenie kilkudziesięciu klientów jednocześnie w dużych sklepach o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych stanowi poważne wyzwanie, zarówno pod względem technicznym, jak i kosztowym. W mniejszej placówce wystarczyłoby około 20 kamer, ale "pełnoprawny supermarket" potrzebowałby większej liczby kamer i serwerów. Konkurenci i start-upy pracujące nad podobnymi rozwiązaniami przyznają, że jest to problem.

Przypomnijmy, że Amazon wykorzystuje w sklepach Fresh inteligentne wózki sklepowe "Dash", które automatycznie skanuje wszystko, co klienci w nim umieszczają. W ubiegłym roku firma ogłosiła również program Amazon One, który umożliwia klientom - dosłownie - płacenie dłonią.