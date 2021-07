Technologie chmurowe na celowniku e-sklepów

Z chmury obliczeniowej korzysta 58 proc. e-sklepów w Polsce, fot. shutterstock

Wraz ze zmianą sytuacji rynkowej (pandemia COVID-19, lockdown) w branży e-commerce pojawiły się nowe wyzwania. Wzrost ruchu w witrynach sklepów wywołał problemy z dostępnością serwisów i wpłynął na jakość obsługi klienta. Odpowiedzią na ten problem stała się chmura obliczeniowa. Korzysta z niej już 58 proc. e-sklepów w Polsce.

W czasie pandemii ponad połowa e-sklepów odnotowała zwiększony ruch, a zdecydowana większość (80 proc.) dostrzegła istotne wyzwania w obsłudze kupujących w odniesieniu do wykorzystywanej infrastruktury technologicznej. Tak wynika z Raportu Grupy K2: Technologie i marketing w e-commerce – wyzwania i trendy 2021, opracowanego na podstawie badania przeprowadzonego przez IDG Poland.

Problemy z dostępnością oferty

Na pierwszy plan wysuwają się problemy z dostępnością systemów – 27 proc. e-sklepów odnotowało wydłużony czas ładowania stron, 21 proc. przestoje w funkcjonowaniu platformy, a 20 proc. problemy z ładowaniem się zdjęć, wideo lub innych elementów oferty. W rezultacie potencjalni klienci rezygnowali z finalizacji zakupu, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost wskaźnika porzuceń koszyka (18 proc. wskazań).

Analizy WebsiteBuilderExpert wykazały, że prędkość ładowania strony w e-commerce jest wyjątkowo istotna, ponieważ użytkownicy szanują swój czas. Co czwarty klient zrezygnuje z wizyty w sklepie, jeśli jego oferta ładuje się dłużej niż 4 sekundy. Każda kolejna sekunda ładowania strony obniża zadowolenie użytkownika o około 16 procent. Niemal połowa klientów (46 proc.) nigdy nie wraca na wolno ładujące się strony.

Technologie na celowniku e-sklepów

W okresach zwiększonego ruchu w serwisach sprzedażowych on-line podstawowe znaczenie ma infrastruktura IT o odpowiedniej skalowalności, ściśle związanej z dostępnością. To właśnie skalowalność chmury obliczeniowej sprawia, że jest ona jednym z najlepszych narzędzi do rozwijania sprzedaży w kanale e-commerce, którą cechuje skokowy napływ użytkowników.

Z tego powodu w ostatnim czasie wiele firm z sektora e-commerce przeszło przyspieszoną transformację do chmury. Obecnie aż 58 proc. z nich korzysta z infrastruktury chmury publicznej.

Do głównych korzyści biznesowych związanych z tym modelem zaliczają możliwość łatwego zwiększenia wolumenu sprzedaży (40 proc.), większą skalowalność i możliwość rozwoju platformy (35 proc.) oraz zwiększenie szybkości działania i wprowadzania nowości w ofercie, a więc krótszy time-to-market (30 proc.).

– Sprawny biznes e-commerce wymaga umiejętnego połączenia technologii i procesów związanych z obsługą klienta, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na szybkość działania i doświadczenie użytkowników. Jednym z największych wyzwań dla branży, w odniesieniu do wzrostu zamówień i wykorzystywanej infrastruktury technologicznej, jest zapewnienie dostępności systemów i ciągłości działania. Niemal połowa e-sklepów doświadcza przestojów w działaniu platform sprzedażowych. To z kolei oznacza wymierne straty, nawet do 20 tysięcy złotych na godzinę – komentuje Maciej Kuźniar, COO Oktawave (Grupa K2).