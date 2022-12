Tego dnia padł rekord sprzedaży na Allegro

Co ciekawe, klienci chętnie wybierają praktyczne prezenty lub szukają dla siebie pomocy w przedświątecznych przygotowaniach - absolutnymi hitami sprzedaży w tym okresie były bowiem odkurzacz automatyczny i robot sprzątający. Wygląda na to, że w tym roku stawiamy na wygodę i… czystą podłogę. I to właśnie małe AGD okazało się kategorią z największym wzrostem sprzedaży rok do roku.

Małe AGD rośnie najszybciej

Chętnie kupujemy także konsole do gier: zestaw z konsolą Nintendo Switch i słuchawkami był trzecim najczęściej kupowanym artykułem, w czołówce znalazł się również Xbox Series X. Wśród sprzedażowych hitów nie zabrakło też czegoś dla najmłodszych: tutaj prym wiódł zestaw Hot Wheels z parkingiem. Chętniej niż w poprzednie święta sięgamy też po klocki - to kategoria, która charakteryzuje się drugim największym wzrostem sprzedaży w porównaniu z 2021 rokiem.

Zamówienia składamy o godzinie 11

Kiedy w ciągu dnia polujemy na wymarzone produkty? Do składania zamówień chętnie siadamy dwa razy w ciągu dnia: około 11:00, czyli w porze drugiego śniadania w pracy oraz już wieczorem, około godziny 21:00. Wieczorem zdecydowanie częściej zaglądamy do ofert z produktami dla dzieci.

Jak co roku, dostawy produktów kupionych na platformie będą realizowane aż do ostatnich chwil przed Wigilią. Oferty, które dotrą jeszcze przed świętami, są oznaczane specjalnymi symbolami. Można je również znaleźć zaznaczając filtr “dostawa przed świętami”. Estymacje dostaw są wyliczane na podstawie historii zamówień i czasu ich realizacji przez danego sprzedającego i mają pomóc kupującym wybrać te oferty, które dotrą do nich zgodnie z ich oczekiwaniami.