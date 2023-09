Tego już nie zrobisz na Zalando. Zaskakująca decyzja

Zaskakująca decyzja. Zalando usuwa recenzje

Platforma Zalando usunęła niedawno opcję zamieszczania recenzji przez kupujących, a starsze zostały usunięte. Sprzedawca zastąpił recenzje linkiem do krótkiej ankiety sprawdzającej, czy opis produktu pomógł klientowi w podjęciu decyzji o zakupie.

Zmianę dostrzegli eksperci na LinkedIn oraz branżowe media. Byli dość zaskoczeni, ponieważ recenzje odgrywają coraz większą rolę w decyzjach zakupowych w internecie. Coraz większy nacisk kładzie na to np. Amazon. Wadą jest jednak rosnąca liczba fałszywych recenzji, co mogło skłonić Zalando do działania.

Tylko 3 proc. klientów napisało recenzje

Zalando wyjaśnia, że jedynie 3% klientów zostawiło recenzję.

Zdecydowana większość naszych produktów nie otrzymuje ani jednej recenzji. Dlatego zdecydowaliśmy się usunąć tę funkcję z naszego sklepu - podano. Zalando twierdzi, że nadal ocenia, w jaki sposób platforma może zapewnić lepsze i bardziej wartościowe doświadczenia w przyszłości. W międzyczasie klienci mogą nadal wyrażać swoje opinie za pośrednictwem swojego profilu lub podając powód zwrotu produktu.

Zalando wprowadziło niedawno kilka innowacji mających na celu poprawę doświadczeń zakupowych na platformie, zwiększenie konwersji i zmniejszenie zwrotów. Detalista opracował m.in. narzędzie, które może określić wymiary ciała klienta na podstawie dwóch zdjęć w obcisłym ubraniu. Testuje także wirtualną przymierzalnię, w której klienci mogą przymierzać odzież za pomocą swojego awatara.