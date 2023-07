Temu odbija piłeczkę. Co zrobi Shein?

Shein powstał w 2008 r. jako internetowy sklep sprzedający ubrania, buty i akcesoria. Firmę założył chiński przedsiębiorca i specjalista od marketingu, Chris Xu.

Temu to nowa platforma sprzedażowa, którą we wrześniu 2022 roku założył koncern PDD Holdings, należącą do byłego inżyniera Google’a, Huanga Zhenga.

Temu i Shein to bezpośredni konkurenci. Walczą o pozycję lidera i od razu wytaczają najcięższe działa.

Temu pozywa Shein

W grudniu 2022 roku Shein wytoczył marce Temu sprawę w Sądzie Rejonowym w Illinois w Stanach Zjednoczonych. Chiński gigant zarzuca swojemu nowemu rywalowi, że ten zlecił swoim ambasadorom, aby w mediach społecznościowych wygłaszali — jak to określił — „fałszywe i wprowadzające w błąd komunikaty” godzące w wizerunek Shein.

Teraz to Temu pozywa rywala. Zarzuca mu nadużywanie władzy.

„Shein nadużywa swojej dominującej pozycji. Robi wszystko, aby zainteresowane podmioty obiecały, że nie będą z nami współpracować”, to sedno skargi złożonej przez Temu do sędziego z Bostonu, donosi Reuters. Prowadzi i to do wyższych cen i mniejszego wybory dla klientów.

Tanie chińskie zakupy. Co stoi za taką ceną?

Osobno toczą się również sprawy przeciwko Shein przez trzech amerykańskich projektantów (za naruszenie praw autorskich i ogólne „praktyki mafijne”) oraz dochodzenia w sprawie możliwej pracy przymusowej.

Temu też jest dość "kontrowersyjny" - jego wyjątkowo niskie ceny rodzą pytania o pracę dzieci i podrabianie towarów.