Temu zastąpi w Polsce Shopee

Temu to sklep internetowy obsługiwany w wielu krajach przez chińską firmę PDD Holdings Inc. E-sklep oferuje towary w niskich cenach, które są w większości wysyłane do konsumentów bezpośrednio z Chin. Teraz robi coraz większą furorę wśród polskich konsumentów. Czy Temu godnie zastąpi Shopee na polskim rynku?