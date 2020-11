Ten rok rekordowy pod względem liczby zwrotów?

Rekordowo wysoka sprzedaż, jaką notują w czasie pandemii polskie sklepy internetowe, oznacza dla sprzedawców nie tylko wyższe obroty, ale też więcej pracy przy obsłudze zwrotów.

Z raportu “Zwroty i reklamacje w sklepach internetowych” firmy merce.com wynika, że w polskich e-sklepach podejście do zwrotów jest w dużym stopniu skorelowanie ze skalą, z jaką działają. 2/3 małych i średnich sklepów zajmuje się tym zadaniem samodzielnie, a 18 proc. z nich zleca ich obsługę firmom fullfilmentowym.

W przypadku dużych sklepów proporcje się odwracają. Połowa z nich zleca obsługę zwrotów zewnętrznym podwykonawcom, a tylko co czwarty zajmuje się tym samodzielnie. Badanie pokazuje również, że duże sklepy trzykrotnie częściej niż małe posiadają na stronie formularz do przyjmowania i rejestrowania zwrotów, co stanowi często pierwszy krok do optymalizacji tego procesu.



Zarówno duzi jak i mali oraz średni sprzedawcy, którzy wypowiedzieli się w raporcie merce.com, są zgodni co do tego, jak można skutecznie obniżyć liczbę zwrotów. Najwięcej wskazań w obu grupach otrzymały dokładne opisy produktów oraz ich zdjęcia pozwalające jak najlepiej zorientować się klientom, na ile dana oferta odpowiada ich oczekiwaniom. Przedstawiciele dużych sklepów częściej jako istotny czynnik wskazywali obsługę posprzedażową np. udzielenie instruktażu obsługi sprzętu jak i możliwość wypróbowania produktu w sklepie stacjonarnym, której zazwyczaj mali sprzedawcy nie są w stanie zaoferować.