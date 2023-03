Tesco ponad rok temu opuściło Polskę. Teraz detalista inwestuje w rynek q-commerce

W maju 2021 roku pojawiło się wiele nowych firm oferujących szybką dostawę pod drzwi w ciągu kilku lub kilkunastu minut, co spowodowało, że branża q-commerce stała się bardziej konkurencyjna, a wielcy gracze zaczęli znikać z rynku. W tym samym czasie usługa Whoosh została wprowadzona przez Tesco w Wielkiej Brytanii, a firma planowała udostępnić ją w 800 sklepach do końca lutego 2023 roku. Jednakże, Tesco przekroczyło swoje cele i wdrożyło usługę w 1000 sklepach pod szyldem Tesco Express na terenie całego kraju. Według firmy, od marca 2022 roku, co 11 godzin kolejne sklepy wdrażały ekspresowe dostawy.

Co to jest Tesco Whoosh?

Whoosh to usługa dostawy tego samego dnia. Jak deklaruje firma Tesco zakupy trafiają do klientów pod drzwi w zaledwie 30 minut. Minimalna zawartość zakupów musi wynosić 15 funtów, w przeciwnym razie zakupy podlegają kolejnym opłatą.