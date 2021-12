Testy na obecność koronawirusa powróciły do e-sklepu Lidl

- Zbliżające się święta to czas, który każdy z nas pragnie spędzić w gronie rodziny oraz z przyjaciółmi. W dodatku przygotowania do świąt sprawiają, że częściej przebywamy w zatłoczonych miejscach. Tym bardziej warto w tym czasie pamiętać o zachowaniu ostrożności i bezpieczeństwie – swoim oraz innych. Jest to ważne zwłaszcza w dobie pandemii. Dlatego zanim ruszymy na poszukiwanie prezentów, warto zrobić test w domowym zaciszu i zweryfikować ewentualne zakażenie koronawirusem - przekonuje sieć Lidl.

Testy w kierunku SARS-CoV-2: na obecność antygenu koronawirusa oraz na przeciwciała powróciły do sprzedaży online na Lidl.pl oraz są niezmiennie dostępne w sklepach stacjonarnych Lidl Polska.

Sieć opisuje, że test oferowany przez Lidl pozwala w jakościowy sposób wykryć antygen wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z przedniej części nosa (na głębokość 2,5 cm od krawędzi dziurki nosa lub głębiej; szczegóły w instrukcji używania) u osób z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Testy od Boson Biotech są oferowane w zestawie pięciu sztuk, dzięki czemu możemy przetestować współdomowników lub mieć testy na przyszłość w zapasie. Wiarygodność diagnostyczna testu jest bardzo wysoka, o czym świadczą wskaźniki swoistości (99,20%), dokładności (98,72%) oraz czułości testu na poziomie 96,77%, a wynik otrzymujemy już po 15 minutach. Test jest przeznaczony do samokontroli i może być wykonany w warunkach domowych. Test antygenowy w kierunku SARS-COV-2 można przeprowadzić bez względu na to, czy osoba wykonująca test ma objawy zakażenia, czy też nie. Badania wykazały, że wcześniejsze wykonanie testu, tj. w pierwszych 4 dniach choroby, wiąże się z wyższym stężeniem antygenu, co pozwala na jego łatwiejsze wykrycie. Szybkie testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2 kosztują 64,99 zł/ 1 opak., w którym znajdziemy 5 testów.

Lidla Polska oferuje również testy serologiczne przeznaczone do samokontroli, które wykrywają we krwi obecność przeciwciał wytworzonych przez organizm w odpowiedzi na infekcje SARS-CoV-2. Testy te wykrywają odpowiedź immunologiczną organizmu po kontakcie z wirusem, ale nie obecność samego wirusa. Cena testu na przeciwciała SARS-CoV-2 wynosi 19,99 zł/ 1 opak.

Oba testy są wrażliwe na wariant Delta, co oznacza, że wykrywają antygeny odmiany Delta oraz przeciwciała powstałe po zakażeniu tym wariantem koronawirusa.