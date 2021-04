The North Face startuje z platformą recommerce

Platforma Renewed zostanie docelowo wprowadzona na inne rynki, fot. Shutterstock

Do 2025 roku 100% kluczowych materiałów wykorzystywanych do produkcji odzieży The North Face będzie pochodziło z recyklingu, odświeżenia lub miało charakter odnawialny. Dodatkowo od 4 maja w Niemczech – jako pierwszym kraju w Europie – możliwe będzie skorzystanie z platformy recommerce The North Face Renewed.

The North Face Renewed przekształca tradycyjny, liniowy model biznesowy w model cyrkularny, w ramach którego odzież może być odsprzedana, naprawiona czy poddana recyklingowi, zamiast stać się odpadem.

Platforma Renewed nie tylko pozwoli utrzymać produkty w użyciu, ale da też dostęp do odnowionych produktów konsumentom, którzy poszukują sprzętu w przystępnej cenie i chcą zmniejszyć swój ślad środowiskowy.

Platforma Renewed, uruchomiona początkowo jako program pilotażowy w Niemczech, zostanie docelowo wprowadzona na inne rynki, dając konsumentom jeszcze większy wybór przy zakupie.

The North Face powstał w 1966 roku i jest częścią VF Outdoor LLC.