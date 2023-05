The Village otwiera marketplace dla rodziców. ,,Airbnb ze żłobkami i przedszkolami’’

The Village Network do tej pory otwierał wysokiej jakości żłobki i przedszkola pod marką Wioski, a teraz rusza z polskim Airbnb. "Blisko" pozwoli rodzicom na łatwe i intuicyjne wyszukiwanie w ich okolicy punktów opieki dziennej, domowych punktów opieki, żłobków oraz przedszkoli. Marketplace umożliwi porównywanie różnych parametrów, takich jak ceny czy opinie innych rodziców. Jakość placówek będzie weryfikowana pod kątem bezpieczeństwa. Jednym z kluczowych kryteriów, które decydują o akceptacji danej placówki przez firmę, jest jej zdolność do umożliwienia rodzicom ,,łagodnej adaptacji'', czyli pozwolenie rodzicowi na towarzyszenie dziecku podczas jego pierwszych dni w placówce, w celu zapewnienia wsparcia i troski o jego potrzeby emocjonalne.

Na platformie znajdą się również poradniki dla opiekunów przygotowane we współpracy z absolwentami Uniwersytetu Harvarda, z myślą o przyjaznej i efektywnej komunikacji z dzieckiem oraz jego harmonijnym rozwoju. Start-up dąży do tego, aby "Blisko" było kompleksowym narzędziem, które pomoże rodzicom w każdym aspekcie opieki.

- Każda Wioska działa tak, by wspierać dzieci w rozwoju umiejętności XXI wieku z naciskiem na komunikację i rozwój społeczno-emocjonalny, dlatego jesteśmy przekonani, że dzieci z Wiosek otrzymują indywidualne podejście oraz wsparcie w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym – mówi Aleksandra Kozera. CEO The Village Network podkreśla, że misją firmy jest zapewnienie najlepszej możliwej opieki dla najmłodszych opartej na zabawie i relacjach.

Start-up otworzył już 74 żłobki i przedszkola w całej Polsce, współpracując z kolejnymi 60 placówkami. The Village Network jest też obecny na rynku hiszpańskim – niedawno otwarte biuro w Barcelonie koordynuje działania w całej Katalonii. - Chcemy, aby nasz marketplace stał się pewnego rodzaju Airbnb ze żłobkami i przedszkolami. Nasza misja jest ambitna, ale wierzymy, że dzięki zaangażowaniu całego zespołu The Village i naszych partnerów uda nam się zrealizować ten cel – podkreśla Kozera.

Uruchomienie “Blisko” było możliwe dzięki pozyskanej w 2022 roku rundzie finansowania w wysokości 3,5 mln euro od funduszy Movens Capital, 500 Startups, Tilia Impact Ventures i Credo Ventures.