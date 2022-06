TikTok dołączył do członków Konfederacji Lewiatan

– Nie wyobrażamy sobie, żeby taka organizacja jak Lewiatan, nie miała w szeregach swoich członków tak dużego i ważnego gracza jakim jest TikTok. Skupiamy największe firmy, liderów swoich sektorów. Ich głos jest niezwykle istotny dla budowania szerokiego dialogu ze stroną publiczną. Jestem przekonany, że doświadczenie TikToka wniesie olbrzymią wartość do tej dyskusji i otworzy nową perspektywę dla podejmowanych przez nas działań – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

– Różnorodna społeczność TikToka i tworząca się wokół niej kultura wyznacza nowe trendy, inspiruje i kształtuje rzeczywistość, z drugiej strony chętnie czerpie i odzwierciedla wszystkie ważne trendy współczesnego świata. W tym kontekście niezwykle ważne są: dostęp i wspólna praca z rynkowymi liderami nad najlepszymi rynkowymi standardami i rozwiązaniami. Członkostwo w Konfederacji Lewiatan stanowi dla nas doskonałą przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami rynku oraz współpracy międzysektorowej, które w konsekwencji pozwolą wypracować jeszcze bardziej skuteczne narzędzia i praktyki – mówi Jakub Olek, Head of Public Policy and Government Relations w TikTok.