TikTok ma kłopoty w tym kraju

Rząd Indonezji zabronił platformom społecznościowych prowadzenia sprzedaży bezpośredniej. To cios w TikToka, bo to drugi największy rynek dla tego chińskiego giganta. Władze Indonezji chcą dbać o mikroprzedsiębiorców, ale oni protestują, bo dla wielu z nich media społecznościowe to doskonały kanał promocji.