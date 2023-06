TikTok rzuca rękawicę gigantom e-commerce

Starcie popularnej aplikacji społecznościowej z największymi platformami handlowymi było do przewidzenia. Trudno sobie wyobrazić, że TikTok, który ma ponad miliard aktywnych użytkowników, nie zechce monetyzować tego kapitału, wchodząc mocno w internetową sprzedaż.

– Sprzedaż w internecie to olbrzymie pieniądze i naturalnym ruchem TikToka jest wejście w ten segment. Kiedy tylko zaczął zyskiwać użytkowników na globalną skalę było wiadomo, że którymś z kolei kroków będzie stworzenie własnego systemu sprzedaży produktów – mówi Michał Jeska, prezes zarządu platformy oyou.me.

TikTok idzie na całość

Sprzedaż internetowa kojarzy się powszechnie z takimi serwisami jak Amazon, Shopee czy – w Polsce – Allegro. Ale to nie jedyny sposób, bo coraz powszechniejsza jest sprzedaż przez platformy społecznościowe. To oczywiście Facebook i TikTok. Ich sklepy zawarte są w aplikacji, ale najbardziej im zależy na rozwoju sprzedaży w czasie rzeczywistym. To metoda stosowana głównie przez internetowych twórców, którzy “na żywo” oferują swoim fanom (i nie tylko) produkty.

ByteDance Ltd. (właściciel TikToka) w 2022 roku za pośrednictwem swojego serwisu sprzedał towary warte 4,4 mld dolarów. Jednak apetyt rośnie i zgodnie z nieoficjalnymi informacjami celem jest ponad czterokrotne zwiększenie wielkości globalnego biznesu e-commerce. Chodzi więc o 20 miliardów dolarów i to tylko w tym roku.

Pierwsze informacje mówią, że nie będzie to jednak działanie globalne, bo TikTok zacznie od Azji. Tylko ten region ma im przynieść takie zyski.

Rozpoczynający się w Azji pochód w e-commerce ma zamienić się w podbój – rynków w Ameryce i Europie. A to oznacza starcie z Amazonem i innymi platformami sprzedażowymi. Jeska jest jednak sceptyczny czy uda się im dokonać tego w ekspresowym tempie. Zapędy TikToka to sygnał ostrzegawczy i choćby szefowie Amazona muszą zastanowić się nad planami awaryjnymi. Tym bardziej że w 2022 roku firma zanotowała największą stratę w swojej historii. Zysk operacyjny Amazona zmniejszył się do 12,2 mld dolarów w 2022 r., w porównaniu z 25 mld w 2021 r. Chociaż sama sprzedaż wzrosła o 9% – do 514,0 mld dolarów.

– Pierwsze próby wejścia na rynek brytyjski już za chińskim gigantem. Wielkiego sukcesu nie mogli jednak ogłosić. Do tego trzeba dodać problemy prawne, które ma ta aplikacja w tzw. “zachodnim świecie” ze względu na możliwe powiązania z chińskim rządem – przypomina Michał Jeska z oyou.me.

Nie tak łatwo podbić nowe rynki

Wejście ze sprzedażą internetową na nowe rynki nie jest sprawą tak prostą, jak może się to wydawać. Wystarczy przypomnieć sobie niedawną porażkę Shopee w Polsce. Platforma miała rzucić rękawicę Allegro, ale w połowie stycznia 2023 – po zaledwie 1,5 roku obecności - singapurski potentat wycofał się z Polski. Po prostu było za mało sprzedających i za mało kupujących. Chociaż liczeni w tysiącach, to nadal daleko im było do polskiego lidera e-commerce. Nie pomogła także reklama, na którą – jak się szacuje – Shopee wydało 50 mln złotych.

Jak zaznaczał Jeska problemy ze zawojowaniem rynku może mieć także TikTok. Jego sklep w Wielkiej Brytanii został uruchomiony już w 2021 roku, a w USA działa w wersji beta. W Ameryce nie wszystko poszło zgodnie z planem. TikTok ma problemy z przyciągnięciem kupców, a rozwój usługi został spowolniony m.in. ze względu na wątpliwości natury prawno-politycznej.

– Mam wątpliwości czy model przyjęty przez TikToka będzie idealny. Koncentruje swoje działania na rozwoju sprzedaży na konkretnej platformie, czyli w swojej aplikacji. Ogranicza tym samym możliwości monetyzacji szczególnie tym twórcom internetowym, którzy nie mają ogromnych zasięgów, ale trafiają do konkretnych nisz. Oni zostaną zjedzeni przez algorytmy TikToka. Sztuką jest stworzenie miejsca wieloplatformowego. Posiadać jeden sklep, który może działać na wielu kanałach. Nieważne czy działasz na Facebooku, Twitchu, Instagramie czy TikToku, bo swoje produkty sprzedajesz w jednym miejscu – opisuje Michał Jeska.

TikTok sznasą dla mniejszych sprzedawców

Azjatycka sprzedaż za pośrednictwem TikToka to w dużej mierze domena influencerów. Ale biorąc pod uwagę sytuację biznesową platformy w USA i Wielkiej Brytanii można sądzić, że w Europie będzie to wyglądało trochę inaczej. TikTok może swoją sprzedaż opierać na już działających mniejszych sklepach internetowych sprzedawcach.

– To daje szanse mniejszym graczom na zaistnienie i zarobienie pieniędzy. Nie wykluczam wcale, że polscy influencerzy nie będą prowadzić sprzedaży na TikTok, ale widzę tu duże szanse dla przedsiębiorców dziś obecnych na Allegro, Facebooku, prowadzących własne e-sklepy. Jako dodatek do swojej platformy sprzedażowej czy sklepu tradycyjnego – przewiduje trendy Tomasz Niedźwiecki z TakeDrop.pl, polskiej platformy dropshippingowej.