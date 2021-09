Tim powiększył w sierpniu przychody o ponad 50 proc.

Sierpień 2021 r. to drugi najlepszy pod względem przychodów ze sprzedaży miesiąc od rozpoczęcia przez TIM działalności w 1987 r.

Suma przychodów po ośmiu miesiącach 2021 r. zbliża się już do 800 mln zł.

Były zatem wyższe o 53,8% od przychodów osiągniętych rok wcześniej. Tym samym po raz pierwszy w historii spółki wzrost miesięcznych przychodów ze sprzedaży r/r przekroczył 50%. Dynamicznie rozwija się także 3LP SA - spółka świadcząca usług dla e-commerce.

Sierpień 2021 r. to drugi najlepszy pod względem przychodów ze sprzedaży miesiąc od rozpoczęcia przez TIM działalności w 1987 r. Suma przychodów po ośmiu miesiącach 2021 r. zbliża się już do 800 mln zł (789,1 mln zł, +33,4% r/r). Przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów od stycznia do sierpnia 2021 r. zdecydowanie przekroczyły 0,5 mld (558,7 mln zł) i są wyższe o 33,2% od osiągniętych w analogicznym okresie 2020 r.

– Okres wakacyjny pokazał siłę naszego modelu biznesowego. W sierpniu zanotowaliśmy rekord wszech czasów pod względem liczby klientów – było ich ponad 14 tysięcy (+30% r/r). Przed nami jesień, która tradycyjnie jest najlepszym okresem sprzedażowym w roku. Wierzę, że tak będzie i teraz – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Rośnie nie tylko TIM, ale i spółka 3LP, specjalizująca się w usługach logistycznych dla sektora e-commerce. Trwają przygotowania do IPO, a 31 sierpnia 2021 r. nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy na potrzeby kolejnej inwestycji w podwrocławskich Siechnicach.

– W obecnie funkcjonujących obiektach 3LP SA zarządza powierzchnią około 80 tysięcy metrów kwadratowych. Od kwietnia 2022 roku, po oddaniu do użytku nowej, w pełni zautomatyzowanej hali o powierzchni 25 tysięcy metrów kwadratowych, będzie to już ponad 105 tysięcy metrów kwadratowych. To zwiększy potencjał operacyjny spółki w zakresie obsługi klientów spoza Grupy TIM – podkreśla Krzysztof Folta.