TIM przejmowany przez Würth Group z najlepszym czerwcem w historii

Ze wstępnych szacunków spółki TIM wynika, że w czerwcu 2023 r. miesięczne przychody ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły ponad 121,4 mln zł (+4,7% rok do roku).

Szacowane przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 r. osiągnęły poziom ponad 705 mln zł (-4,6% rok do roku.), zaś w drugim kwartale 2023 r. były zbliżone do zanotowanych w analogicznym okresie 2022 r. (345,8 mln zł, -1,8% rok do roku).

Grupa Kapitałowa TIM powstała jesienią 2011 r., kiedy spółka TIM nabyła większość udziałów w spółce Marketeo.com (obecnie: Rotopino.pl). Od tego czasu skład grupy zmieniał się kilkukrotnie. Obecnie tworzą ją spółki TIM i 3LP.

TIM to największy w Polsce dystrybutor artykułów elektrotechnicznych, prowadzący platformę internetową TIM.pl.

3LP to jedno z największych centrów logistycznych w Polsce, oferujące zautomatyzowany outsourcing usług logistycznych podmiotom z sektora e-commerce. Firma powstała z dotychczasowego Działu Logistyki TIM SA.

Dobrowolną ofertę przejęcia TIM-u złożyła akcjonariuszom spółki Grupa Würth. Transakcja jest w trakcie realizacji.