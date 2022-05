TIM SA w nowej strategii stawia na e-commerce

Strategia TIM-u na lata 2019-2021 zakładała m.in. przekroczenie przez jednostkowe przychody ze sprzedaży poziomu 1 mld zł. Cel ten udało się osiągnąć w październiku 2021 roku.

Nowa strategia TIM SA opiera się na dalszym rozwoju platformy e-commerce B2B ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby i oczekiwania profesjonalistów z branży elektrotechnicznej.

Zarząd spółki chce, by TIM stał się swego rodzaju showroomem dla branżowych premier. Miejscem, w którym klienci znajdą unikalny, wartościowy i wyczerpujący kontent dotyczący produktów.

Strategia TIM-u na lata 2019-2021 zakładała przekroczenie przez jednostkowe przychody ze sprzedaży poziomu 1 mld zł oraz osiągnięcie rentowności EBITDA nie niższej niż 3,6%. Realizacja tych celów opierała się na dwóch filarach: rozwoju hybrydowego modelu sprzedaży artykułów elektrotechnicznych (funkcjonującego od uruchomienia platformy e-commerce TIM.PL w 2013 r.) oraz tworzeniu alternatywnych modeli handlu materiałami technicznymi.

Realizacja celów

Przychody ze sprzedaży TIM SA pomiędzy rokiem 2018, poprzedzającym wdrożenie ostatniej strategii, a rokiem 2021 wzrosły o 67%. W 2021 r. alternatywne kanały sprzedaży, w tym przede wszystkim marketplace hybrydowy, miały niemal 9-procentowy udział (110 mln zł) w ogóle przychodów ze sprzedaży TIM SA.

Pierwszy z celów finansowych strategii 2019-2021, a więc miliard złotych jednostkowej sprzedaży, osiągnęliśmy pod koniec października 2021 roku, by ostatecznie zakończyć rok na poziomie ponad 1,25 miliarda złotych. Drugi z celów zrealizowaliśmy z jeszcze większą nawiązką – rentowność EBITDA ostatecznie osiągnęła poziom 8,7% - wylicza Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Równolegle spółka rozpoczęła regularną wypłatę dywidendy akcjonariuszom, a wiosną 2021 roku zaprezentowała politykę dywidendową na lata 2021-2023. Zgodnie z jej założeniami za sam ubiegły rok wypłaciła ponad 53 mln zł dywidendy.

Nowa strategia

Nowa strategia TIM SA opiera się na dalszym rozwoju platformy e-commerce B2B ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby i oczekiwania profesjonalistów z branży elektrotechnicznej.

- Zdobyliśmy pozycję lidera dystrybucji elektrotechniki w Polsce zarówno pod względem wysokości przychodów ze sprzedaży, jak i liczby obsługiwanych klientów. Nowa strategia to nasz przepis na to, by stać się dla klientów platformą e-commerce pierwszego wyboru nie tylko ze względu na najszerszą ofertę produktową i atrakcyjne warunki handlowe – mówi Krzysztof Folta. – Znamy naszych klientów od lat. W procesie tworzenia nowej strategii korzystaliśmy z ich opinii, a także głosów naszych dostawców i pracowników. W efekcie utwierdziliśmy się w przekonaniu, że najcenniejszym zasobem profesjonalistów jest czas – dodaje.

Stąd nowa misja TIM-u: „Ułatwiać pracę profesjonalistom”. Sposobem na jej realizację jest maksymalizacja wygody korzystania z platformy e-commerce – w dowolnym miejscu i czasie, przy użyciu dowolnego urządzenia. A więc dostęp do TIM.PL ma być zawsze pod ręką, oczywiście z pewną i terminową dostawą oraz konkurencyjnymi warunkami zakupu.

Mamy ambicję dostarczać nie tylko najszerszą w Polsce ofertą produktową. Chcemy być prawdziwym centrum elektrotechniki, w którym zajęci profesjonaliści znajdą wsparcie techniczne i znacznie więcej – społeczność skupioną wokół wiedzy z zakresu elektrotechniki – deklaruje Piotr Nosal, członek Zarządu i dyrektor handlowy TIM SA. –Chcemy, by TIM stał się swego rodzaju showroomem dla branżowych premier. Miejscem, w którym klienci znajdą unikalny, wartościowy i wyczerpujący kontent dotyczący produktów. Dzięki realizacji projektów skupionych pod nazwą TIM 2.0 oferta TIM.PL będzie jeszcze bardziej spersonalizowana. Równolegle pracujemy nad rozwojem portfolio usług dla klientów. Wszystko po to, by ułatwiać pracę profesjonalistom – dodaje.

Założenia strategii

Nowa strategia TIM SA ma charakter długofalowy, jednak zapisane w niej cele finansowe zostały określone w perspektywie pięcioletniej. Spółka planuje do 2026 roku na poziomie jednostkowym osiągnąć rocznie ponad 3 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz wypracowywać EBITDA przekraczającą 250 mln zł.