Tobacco Trading klientem Poczty Polskiej

Poczta Polska pozyskała nowego klienta – firmę z branży tytoniowej Tobacco Trading International Poland (TTI). Poczta będzie wykonywała dla niej usługi logistyczne w ramach Krajowej Przesyłki Paletowej.

Nawiązanie współpracy z firmą TTI otworzyło Poczcie Polskiej drogę do rozszerzenia swojego portfolio klientów do obsługi branży tytoniowej. Jej specyfiką jest podatek akcyzowy oraz spełnienie wymagań związanych z unijną dyrektywą „Track and Trace” – system śledzenia wyrobów tytoniowych, która określa identyfikację i cracking przesyłek. Wiązało się to z koniecznością dostosowania systemów informatycznych PP SA.

– Rozwój usług logistycznych to strategiczny kierunek działań Poczty Polskiej. Pomimo pandemii w tym roku liczba naszych klientów korzystających z Krajowej Przesyłki Paletowej wzrosła o 16 proc. – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Polska jest drugim co do wielkości, po Włoszech, producentem suszu tytoniowego w Europie.

Transport ładunków paletowych, zarówno drobnicowych, całopojazdowych, jak i częściowych, to ważna gałąź logistyki Poczty, którą firma rozwija w kraju od 2009 r., a w Europie (m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Holandii) od lutego 2019 roku.