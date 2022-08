Tomasz Kubiak nowym dyrektorem finansowym Frisco.pl

Zadaniem Tomasza Kubiaka będzie wsparcie zarządu i całej organizacji w strategicznym zarządzaniu finansami, aby realizować ambitne plany rozwojowe Frisco.pl, które funkcjonuje w siedmiu miastach w Polsce.

Kim jest Tomasz Kubiak?

Tomasz Kubiak jest doświadczonym managerem z ponad 20-letnim stażem w obszarze kontrolingu, finansów oraz analityki. Przez 21 lat był związany z Bankiem Pekao S.A., gdzie przez ostatnie 4 lata pełnił funkcję CFO i wiceprezesa zarządu. Swoją karierę rozpoczął w kontrolingu zajmując kolejno stanowiska eksperckie i zarządcze w obszarach finansów, rachunkowości, zarządzania ryzykiem i zarządzania kapitałem, a także budowy hurtowni danych oraz ich analizy. W latach 2017 – 2021 zasiadał w radach nadzorczych spółek Grupy Pekao S.A., w tym w Pekao Banku Hipotecznym (przewodniczący od 2017 i członek 2011-2015), Pekao Leasing, Pekao Investement Banking i Pekao Investement Management.



Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Posiada także certyfikaty CFA (Chartered Financial Analyst) przyznawany przez amerykańskie stowarzyszenie CFA Institute oraz PRM (Profesional Risk Manager). Został uhonorowany Award of Merit – nagrodą przyznawaną przez The Professional Risk Managers' International Association.

- Jednym z celów strategicznych naszej Grupy jest budowa kompetencji analitycznych i cyfrowych oraz połączenie ich ze strategicznym zarządzaniem finansami, co pozwoli nam osiągnąć doskonałość operacyjną. Dołączenie do naszego e-commerce’owego ramienia w Grupie – Frisco.pl osoby, która łączy oba te obszary kompetencyjne, mocno zbliża nas do tego celu i pozwala na budowanie modeli, z których będziemy mogli korzystać jako cała Grupa poprzez transfer wiedzy i budowanie synergii w tym obszarze - powiedział Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash oraz przewodniczący rady nadzorczej Frisco.pl.

- Bardzo się cieszę, że do zespołu Frisco.pl dołącza tak doświadczony manager. Mamy niezwykle ambitne plany związane z rozwojem obecności Frisco.pl w miastach, w których rozpoczęliśmy działalność w ostatnich dwóch latach oraz dynamicznym wzrostem bazy nowych klientów naszego sklepu. Chcemy utrzymać pozycję lidera w Warszawie, a także budować przywiązanie do marki wszystkich naszych klientów, dostarczając im najwyższą jakość usługi oraz oferowanych produktów w bardzo konkurencyjnych cenach – dodaje Jacek Palec, prezes zarządu Frisco.pl.