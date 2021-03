Too Good To Go dostępne w trzech kolejnych centrach handlowych

W trzech kolejnych centrach handlowych można skorzystać z aplikacji Too Good To Go. Jej użytkownicy mogą uratować nadwyżki jedzenia z wybranych restauracji, kawiarni i sklepów działających w Sadyba Best Mall, Lublin Plaza oraz Poznań Plaza.

Zarejestrowane w aplikacji To Good To Go punkty z centrum handlowego oferują klientom Paczki Niespodzianki. Korzystanie z aplikacji jest bardzo proste, wygodne i ekonomiczne – wystarczy znaleźć Paczkę Niespodziankę, która jest w pobliżu, np. będąc na zakupach w galerii, zarezerwować ją poprzez aplikację i przyjść do lokalu w wyznaczonym czasie. Aby ją odebrać, na miejscu należy okazać personelowi swoją rezerwację w aplikacji.

W galerii Sadyba Best Mall Paczki Niespodzianki w niższych cenach można przechwycić w Pizza Hut i Salad Story, w kawiarniach – Starbucks i Costa Coffee, a także w supermarkecie Carrefour. W galerii Lublin - w kawiarniach Grycan i Costa Coffee, a w galerii Poznań Plaza - w Pizza Hut Express, Salad Story, a także w kawiarni Starbucks.