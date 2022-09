Too Good To Go łączy siły z Bolt Market. Na początek w Warszawie

Dark store to format sklepów oferujący najbardziej potrzebne produkty, dostarczane średnio w kilkanaście minut w dużych miastach. Od teraz jednak, w przypadku nadwyżek, użytkownicy aplikacji Too Good To Go mogą upolować paczkę-niespodziankę z zakupami spożywczymi o wartości 35 zł w cenie 11,49 zł. Wśród nich znajdą się np. owoce, warzywa, paczkowany nabiał, wędliny czy słodycze.

Z zakupów w Bolt Market za pośrednictwem Too Good To Go mogą aktualnie skorzystać mieszkańcy Warszawy.