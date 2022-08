Tortli.pl: Google Analytics nie może być jedynym źródłem wiedzy dla e-commerce

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

Rynek e-commerce w ciągu ostatnich lat znacząco przyspieszył. Przyczyniła się do tego oczywiście min. pandemia koronawirusa obecna na całym świecie. Nie da się ukryć, że obostrzenia - w tym zamknięcie galerii handlowych i sklepów stacjonarnych poskutkowało, że handel w dużym stopniu przeniósł się do internetu. Wielu sprzedawców, którzy do tej pory prowadzili sprzedaż swoich produktów tylko za pośrednictwem tradycyjnego handlu, zmuszonych zostało do ratowania się za pomocą sprzedaży online. W efekcie powstało wiele nowych sklepów internetowych. Wzrosła również liczba osób, która przełamała swoje bariery korzystania z handlu internetowego.

Warto jednak także spojrzeć szerzej i zwrócić uwagę na coraz efektywniejsze i wygodniejsze formy dostaw oraz płatności. Coraz większą popularnością cieszą się chociażby tzw. „płatności odroczone" - które mogą być wartością zarówno dla konsumenta jak i sprzedającego (klient może zapłacić za zakupy w późniejszym terminie, zaś sprzedający dostaje środki od pośrednika płatności w momencie dokonania zakupu). Jeśli chodzi o logistykę, to warto tutaj wspomnieć o rozwiązaniach takich jak dostawa tego samego dnia - coraz częściej w niektórych miastach pojawiają się również opcje, że zamówiony towar trafia do rąk kupujących nawet w dniu dokonania zakupu.

Zmieniły się też nawyki oraz zachowania zakupowe konsumentów jak i samych sprzedających. Coraz więcej sklepów zapewnia darmową dostawę oraz wydłuża okres zwrotu towaru. Dzięki temu kupujący mają większą swobodę i elastyczność w dokonywaniu zakupów, zaś sprzedający mogą liczyć na wzrost sprzedaży (przynajmniej w teorii). Jest też duże wyzwanie pod kątem „cash flow" dla firm.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

W mojej opinii największym wyzwaniem dla całego rynku e-commerce jest niepewna sytuacja geopolityczna oraz makroekonomiczna na całym świecie. Wojna na Ukrainie oraz pandemia sprawiły, że zerwanych zostało wiele łańcuchów dostaw. Wiele firm boryka się nadal z problemami związanymi z produkcją oraz zaopatrzeniem. Znacząco wzrosły koszty różnego rodzaju komponentów. Wiele sklepów sprowadzających swoje produkty z zagranicy, np. z Chin spotkało się z problemami po stronie kosztów (koszt transportu kontenerów wzrosły nawet o kilkaset procent) jak i logistycznej (problemy z dostawami).

Dodatkowo rosnąca inflacja sprawia, że konsumenci coraz ostrożniej podchodzą do wydawania swoich pieniędzy. Widoczne jest to już w wielu sklepach internetowych. Wielu sprzedających stoi obecnie przed wyzwaniami związanymi z produkcją, czy logistyką jak i sprawieniem, aby klient zdecydował się zostawić swoje pieniądze właśnie w ich sklepie.

Niestety nikt z nas nie wie jak dalej potoczy się sytuacja związana z wojną na Ukrainie, dlatego uważam, że ogromnym wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy obecnego na rynku e-commerce jest dzisiaj świadome, rozważne oraz maksymalnie bezpieczne podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych.

Jak duży zespół ludzi odpowiada za rozwój e-sprzedaży w Państwa firmie?

Obecnie w naszym sklepie tortli.pl i wewnętrznym zespole marketingu nad rozwojem sprzedaży pracuje 5 osób, które zajmują się kluczowymi aspektami, tj.:

płatne pozyskiwanie ruchu

działania SEO

grafiki

media społecznościowe oraz influence marketing

customer service

Dodatkowo delegujemy na zewnątrz część działań związanych z content marketingiem, z marketing automation oraz działaniami związanymi z video marketingiem (treści do Instagram Reels, TikToka czy Instagrama/Facebooka).

Jakie technologie są u Państwa wykorzystywane do prowadzenia efektywnej sprzedaży w e-commerce?

Tworząc sklep długo zastanawialiśmy się nad wyborem silnika. Postawiliśmy finalnie na platformę Shopify - największą na świecie platformę do e-commerce, wybierając najwyższy dostępny pakiet „Shopify Plus" oferujący szereg rozwiązań i możliwość stworzenia 10 sklepów (co w naszym przypadku jest niezwykle istotne gdyż prowadzimy sprzedaż na wielu rynkach). W Polsce nie jest to najpopularniejsze rozwiązanie, chociażby ze względu na nieco wyższe koszty względem konkurencji, czy też niektóre ograniczenia systemowe. Widzimy jednak, że marka ta coraz mocniej wchodzi na rynki europejskie, w tym także do Polski (w ostatnim czasie doszło min. do obniżki cen).

Oczywiście do prowadzenia efektywnej sprzedaży cały czas wykorzystujemy analitykę - tutaj posługujemy się Google Analytics (zarówno wersją Universal Analytics jak i najnowszym dziełem od Google - Google Analytics 4) oraz wbudowaną analityką od Shopify, która w naszym odczuciu jest bardzo fajnym narzędziem i pozwala na stworzenie wielu rozbudowanych i wartościowych raportów.

Ponadto, naszym głównym założeniem jest cały czas, aby w jak największym stopniu automatyzować wszelkie procesy. W tym pomaga nam narzędzie BaseLinker - to rozwiązanie pozwala na pełną automatyzację procesu wysyłki, generowania etykiet, czy poinformowanie klienta o statusie jego zamówienia.

Jeśli chodzi o zewnętrzne narzędzia wspierające marketing sprzedażowy, to obecnie wykorzystujemy Klaviyo (w które Shopify w ostatnich dniach zainwestowało 100 milionów dolarów) - jedno z topowych i najbardziej rozbudowanych narzędzi do Marketing Automation.

Podsumowując, praktycznie większość rozwiązań technologicznych, które mogą skutecznie wspierać i rozwijać sprzedaż oferuje nam nasza platforma sklepowa Shopify.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

Uważam, że mimo wszystko nadal istnieje przestrzeń do tego, aby wejść na rynek i próbować swoich sił. Oczywiście staje się to coraz trudniejsze z racji wzrastającej konkurencji, coraz większych kosztów reklamowych, problemów z dostawami, szalejącymi cenami transportu, czy produkcji. Podstawą do otwierania nowego sklepu internetowego są przede wszystkim trzy kluczowe elementy: wiedza, produkt (branża) oraz finanse - przy czym, uważam że wszystkie powyższe trzy składniki muszą być zachowane. Sporo osób deprecjonuje pierwszy z nich uważając, że rzeczy takie jak płatne reklamy, pozycjonowanie, czy obsługę mediów społecznościowych można wydelegować do agencji lub freelancera. Niestety wybór odpowiedniego partnera, któremu powierzymy działania marketingowe jest dzisiaj nie lada wyzwaniem, aby zrobić to skutecznie musimy mieć chociaż podstawową wiedzę na poszczególne tematy. Na szczęście na rynku pojawia się coraz więcej wartościowych poradników, tekstów, czy materiałów wideo dotyczących rynku e-commerce.

Dodatkowo gorąco zachęcam do szerszego patrzenia na swój biznes i myślenia w skali globalnej. Dzisiejszy świat oraz możliwości oferują bardzo łatwe wyjście na rynki zagraniczne. Mimo to, mam wrażenie że wielu polskich przedsiębiorców nadal boi się lub uważa ten proces za zbyt trudny. Istnieje jednak wiele firm pomagających w logistyce czy procedurach związanych z wyjściem poza Polskę.

To właśnie ekspansja zagraniczna w mojej firmie była dużym czynnikiem, który sprawił że możemy rosnąć w takim tempie. Próby wychodzenia poza granice polski mogą być dla wielu rodzimych sklepów internetowych swoistym „gamechangerem". Oczywiście nie wszystkie rynki będą równie rentowne. Kluczem do sukcesu są odpowiednie predykcje, analiza danych i odpowiedni marketing. Przedsiębiorcom, którzy nie wiedzą jak znaleźć podstawowe informacje odnośnie danego rynku polecam proste narzędzia od Google takie jak chociażby - Google Market Finder czy Google Trends.

Co Pana zdaniem jest kluczowe w roli dyrektora e-commerce?

Dyrektor e-commerce powinien przede wszystkim potrafić analizować oraz czytać dane online i offline dotyczące kluczowych elementów biznesu e-commerce. To pozwoli mu podejmować słuszne i skuteczne decyzje odnośnie najważniejszych aspektów w sklepie internetowym.

Gdy zdarza mi się pomagać innym sklepom internetowym lub rozmawiać z ich właścicielami bądź dyrektorami e-commerce dostrzegam jak wielkim problemem jest odpowiednia analiza danych. Wiele osób zarządzających sklepami nadal nie do końca potrafi odpowiednio i skutecznie policzyć jego rentowność. Zdarzają się bardzo często sytuacje, gdzie dyrektorzy e-commerce nie są w stanie odpowiedzieć na pytania o rentowność poszczególnych rynków, o zyskowność promocji, czy chociażby na to który kanał marketingowy jest tym najlepiej sprzedającym (oczywiście z ich punktu widzenia wszystko jest policzone i wydaje im się, że znają odpowiedzi na poszczególne tematy, jednak gdy zadaję im bardziej szczegółowe i zgłębiające temat pytania dostrzegają, że nie wszystko jest takie jak myślą.

Wielu dyrektorów e-commerce oceniając rentowność poszczególnych działań marketingowych patrzy tylko i wyłącznie przez pryzmat Google Analytics i podstawowych raportów w nim zawartych. Niestety mówiąc o Google Analytics nadal spotyka się osoby na stanowiskach wyższego szczebla, które nie do końca potrafią korzystać z tego narzędzia w sposób, który pozwoliłby na wskazanie najprostszych informacji takich jak chociażby to kim są nasi klienci, co robią w naszym sklepie, jak do nas trafili, czego im u nas brakuje lub jakich produktów szukają. Wszystkie te informacje, które wyżej wymieniłem są w mojej opinii absolutną podstawą. Przechodząc jednak w nieco większe szczegóły należy mieć także wiedzę odnośnie odpowiedniej analizy działań marketingowych w całym naszym sklepie.

Dyrektor e-commerce powinien mieć wiedzę na temat różnych modeli atrybucji tak, aby móc rzetelnie i efektywnie ocenić skuteczność poszczególnych kanałów reklamowych.

Tak jak wspomniałem na początku mając odpowiednią wiedzę na temat analizy online i tego co się dzieje w naszym sklepie internetowym równie ważnym i kluczowym aspektem jest analityka offline. Uważam, że nadal mało kto patrzy na to holistycznie. Weźmy dla przykładu sklep działający na kilku rynkach zagranicznych. Patrząc przez pryzmat przychodu w Google Analytics i skuteczności reklam na Facebooku oraz w Google Ads, wiele osób obliczy zwrot z wydatków na reklamę. Stojąc przed decyzją odnośnie zwiększania inwestycji w dany rynek niektórzy będą po prostu sugerowali się tym jaki przychód oraz wydatki na reklamę generują poszczególne kraje.

Tutaj natomiast należy patrzeć dużo szerzej - spotykam się z tym, że wielu dyrektorów e-commerce zapomina np. o nawykach zakupowych konsumentów w poszczególnych regionach świata i tym, że jeden rynek potrafi wygenerować dużo większą ilość zamówień za pobraniem a co za tym idzie dużo większą ilość nieodebranych i nie opłaconych paczek - co w podstawowych raportach Google Analytics ujrzymy jako przychód, czy chociażby dużo większą ilość zwrotów. To wszystko sprawia, że taka analiza potrafi ustrzec nas przed nieefektywnymi inwestycjami i pomoże zaoszczędzić sporo pieniędzy

Znając najważniejsze dane liczbowe jesteśmy w stanie podejmować skuteczne decyzje wpływające na biznes. To wszystko sprawi, że będziemy w stanie efektywnie ocenić jaka powinna być odpowiednia wartość darmowej dostawy w naszym sklepie, w które kanały marketingowe powinniśmy bardziej inwestować, jakie treści przedstawiać naszym klientom, czy w które produkty lub kategorie produktów mocniej inwestować.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Bez wątpienia patrząc na ostatnie lata można stwierdzić, że rynek e-commerce w Polsce mocno się rozwinął i coraz więcej osób decyduje się spróbować zakupów online. Tak jak wspominałem w jednym z poprzednich pytań, na pewno sporym wyzwaniem dla całej branży jest obecna niepewna i trudna sytuacja z rosnącymi cenami wszelkiego rodzaju komponentów, logistyki czy energii co sprawia, że zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy stoją przed sporym problemem związanym z rozsądnym gospodarowaniem swoimi środkami pieniężnymi.

Nie chciałbym oraz nie lubię przewidywać dalekiej przyszłości, zwłaszcza w tak dynamicznie rozwijającym się środowisku. Patrząc jednak na najnowsze dane oraz obserwując sytuację na świecie sądzę, że wzrost rynku e-commerce może w najbliższym czasie nieco wyhamować i nie rozwijać się tak dynamicznie jak do tej pory. Wciąż jednak będzie to obszar, który pozwoli na tworzenie fajnych i ciekawych projektów.

Jeśli chodzi o trendy to na pewno należy wspomnieć na temat zmian jakie zachodzą w kwestii prywatności w sieci. Giganci tacy jak Facebook czy Google mierzą się z wyzwaniem odejścia od plików „cookies" co według prawa powinno zwiększyć prywatność użytkowników internetu. To oczywiście skutkuje już i skutkować będzie zmianami zachodzącymi w systemach reklamowych oraz w efektywności działań marketingowych (choć spotkać się można z wypowiedziami wśród przedstawicieli powyższych firm, że skuteczność reklam nie powinna zostać zachwiana - to jednak w mojej opinii zweryfikuje czas).

Na pewno warto też zwrócić uwagę na rok 2023 i wycofanie najpopularniejszego narzędzia analitycznego - Google Universal Analytics. Zastąpione zostanie ono najnowszym produktem od Google - Google Analytics 4. Patrząc na dostępne raporty i analizy wciąż wiele sklepów internetowych nie ma zainstalowanej najnowszej wersji „GA" i z pewnością czym prędzej będzie musiało to zrobić, chcąc zachować ciągłość swoich danych.

Ciekawym trendem w mojej opinii są wspominane przeze mnie wcześniej dostawy tego samego dnia. Mimo, iż nie jest to obecnie usługa dostępna dla każdego to uważam, że w przyszłości (o ile uda się ją wprowadzić dla szerszej grupy osób) będzie mogła być sporym motorem napędowym dla rynku e-commerce.