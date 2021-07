Towary z Azji już nie tak atrakcyjne, czy unijni e-sprzedawcy zaczną sprzedawać więcej?

Implementacja unijnego pakietu e-commerce uderzy w marketplace’y azjatyckie jak Aliexpress, fot. shutterstock

Likwidacja – od 1 lipca – zwolnień z ceł i podatku VAT od przesyłek pochodzących spoza Unii Europejskiej o wartości do 22 euro, ma na celu wyrównanie szans i zwiększenie konkurencyjności towarów kupowanych przez europejskie platformy sprzedażowe, względem tych pochodzących z krajów spoza Wspólnoty. Czy to oznacza wzrost cen?

Według szacunków unijnych urzędników tylko w 2015 roku zwolnionych z podatku było 150 milionów przesyłek i miały one wygenerować straty na poziomie miliarda euro.

Sprzedawcy unijni będą mieli teraz niższy tzw. próg wejścia na pozostałe rynki unijne, bez konieczności rejestracji się w każdym z nich

– Nie da się ukryć, że implementacja unijnego pakietu e-commerce, szczególnie uderzy w marketplace’y azjatyckie jak Aliexpress, bo to ich użytkownicy są w stanie bardzo mocno zejść z ceny wykorzystując m.in. efekt skali, tanią siłę roboczą i dodatkowo zwolnienia z VAT-u. W niektórych przypadkach oszczędność na podatku VAT może stanowić czwartą część ceny – powiedział Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk & Associates, która zajmuje się m.in. obsługą spółek handlowych czy doradztwem podatkowym.

Ekspert z kancelarii Oniszczuk & Associates i dodał: – Podatek VAT i problemy z niego wynikające to niekończący się tasiemiec, którego sami się nabawiliśmy. Poza Unią, w USA, czy Azji nie ma takiego problemu, bo po prostu nie ma takiego podatku, którego stosowanie na tak ograniczonym terenie sprzyja powstawaniu mafii vatowskich lub po prostu wyszukiwaniu legalnych sposobów ucieczki od jego opłacania. Klient przychodzący z prośbą o założenie spółki w Hongkongu, żeby tylko uniknąć podatku VAT od sprowadzania rzeczy z Chin, to codzienność wielu kancelarii.

Przedsiębiorcom ma być łatwiej. Tym unijnym

Nowe prawo ma zadanie uszczelnić powstałą lukę VAT poprzez zmianę podejścia do transakcji zawieranych za pośrednictwem platform elektronicznych. Kluczem jest uznanie samej platformy za stronę sprzedaży. Do tej pory była ona jedynie pośrednikiem między kupującym a sprzedającym i to marketplace od 1 lipca ma sporo nowych obowiązków.

– Platformy sprzedażowe muszą teraz opodatkować towary sprzedawane za ich pośrednictwem, gdy mają wartość mniejszą niż 150 euro i importowane są z krajów trzecich przez podatników z terenu Unii Europejskiej. Taki sam obowiązek występuje wtedy, gdy towary już znajdują się na terenie Wspólnoty, ale sprzedawane są przez przedsiębiorcę nie mającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium UE – tłumaczył podczas konferencji z okazji startu serwisu ecommerce.pl Maciej Oniszczuk.