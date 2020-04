Traficar rusza z nową inicjatywą. TrafiSzop będzie dowozić zakupy z Mokpolu

- Zamiast biernie narzekać na rzeczywistość, działamy! Zakupowe traficary wjechały dziś do stolicy. Startujemy z platformą on-line, która pomoże realizować zakupy bez wychodzenia z domu – mówi Konrad Karpiński, dyrektor Traficara.

Dłużące się terminy dostaw utrudniają Polakom życie w czasie epidemii COVID-19. Traficar oferuje zakupy w TrafiSzopie. Jak to działa?



Trzeba wejść na stronę – platformę do zakupów on-line >> lub zadzwonić do konsultanta na nr (+48) 123 000 330. Następnie wybrać produkty, termin dostawy, adres i zapłacić. Następnie czekać na zamówienie.

Zakupy zostaną dostarczone bezdotykowo i zostawione drzwiami.



Zakupowe potrzeby klientów realizuje flota obsługowa i dostawcza Traficara. Zamówione produkty dostarcza w ciągu doby, a nawet w 4 godziny.



Aktualnie TrafiSzop współpracuje z siecią Mokpol, która posiada 19 sklepów w Warszawie. Lada moment wystartuje w kolejnych lokalizacjach. Na liście produktów, które klienci mogą wybrać znajduje się 150 rzeczy, będzie ona sukcesywnie powiększana. TrafiSzop zapewnia platformę do zakupów on-line sklepom, które nie posiadają własnej.