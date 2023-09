Transfer z Amazona do InPostu. Firma stawia na cross-border

- Doświadczenie oraz umiejętności Mariana Sepesiego pomogą nam stworzyć najlepsze transgraniczne oferty dla klientów i merchantów na wszystkich najważniejszych rynkach, na których jesteśmy obecni. Rola nowego VP Operations będzie kluczowa dla przygotowania innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko zoptymalizują nasze operacje w tym zakresie, ale także uwzględnią różnorodne preferencje i potrzeby konsumentów w różnych krajach – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

Marian Sepesi podkreślił, że jest dumny z dołączenia do najszybciej rozwijającego się operatora logistycznego w Europie.

- Grupa InPost ma olbrzymie doświadczenie w dostarczaniu najwyższej jakości usług logistycznych na wielu kluczowych europejskich rynkach. Teraz czas na zdynamizowanie rozwoju w zakresie usług transgranicznych, na co czekają miliony europejskich konsumentów – zaznaczył Marian Sepesi.

Przed dołączeniem do InPost, od 2014 roku Marian Sepesi pracował w Amazonie jako Director of Regional Operations, odpowiadając za centra logistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Był kluczową osobą dla rozwoju operacji tej firmy w Polsce i Europie Środkowej. Wcześniej zajmował kluczowe stanowiska w obsłudze klienta, finansach i operacjach w firmie Whirpool w regionie EMEA. Posiada dyplom Executive MBA z Chicago Booth.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce w Europie, utworzona przez Rafała Brzoskę. Pierwsze urządzenia Paczkomat® oznaczone żółto-czarnym logo pojawiły się w Krakowie w 2009 roku i szybko stały się charakterystycznym elementem polskich miast. Dziś sieć urządzeń Paczkomat® InPost jest największą i najwygodniejszą automatyczną siecią odbioru i nadawania przesyłek w Europie – to łącznie blisko 30 tys. urządzeń, z czego już ponad 20 tys. w Polsce. InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce w Polsce, współpracując z ponad 40 000 e-sprzedawców. W 2022 roku firma w ramach usług kurierskich i do urządzeń Paczkomat® obsłużyła 744,9 mln przesyłek.