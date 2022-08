Transformacja cyfrowa w kanale B2B w pogoni za B2C

Ostatnie lata to dowód na to, jak kruche potrafią być modele biznesowe wielu przedsiębiorstw handlowych i jak łatwo można dosłownie z dnia na dzień stracić przez lata budowane biznesy. W przypadku sprzedających bezpośrednio do konsumentów (B2C) na reakcję nie trzeba było długo czekać: w tych czasach bardzo dużej zmienności większość firm podjęła decyzję o natychmiastowym przeniesieniu sprzedaży do internetu lub funkcjonowaniu w modelu omnichannelowym. Z kolei znacząca grupa przedstawicieli segmentu B2B, dominującego w całym polskim e-handlu, nie odczuwała wtedy silnej potrzeby zmiany modelu działania - wg badania Unity Group przeprowadzonego pod koniec 2020 r. ponad 8 na 10 ankietowanych firm prowadziło wtedy sprzedaż online, ale jednocześnie dla 79 proc. zbadanych podmiotów odpowiadała ona za mniej niż jedną dziesiątą całkowitych przychodów ze sprzedaży. 1,5 roku później ten udział znacząco się poprawił, ale nadal mocno odbiega od prawdziwego potencjału. Dlaczego?

Cyfrowa ewolucja

Handel B2B do momentu wybuchu pandemii wydawał się być bardzo dojrzałym kanałem sprzedaży. Jednak rynek, który nagle i błyskawicznie się zmienił, wymusił gwałtowne przyspieszenie cyfrowej transformacji sprzedaży. Można stwierdzić, że większość firm sprzedających tylko lub także w modelu B2B przechodzi obecnie ewolucję, której faza zależy od poziomu przygotowania w momencie wybuchu pandemii. Ci którzy posiadali dobrze działający e-commerce B2B obecnie rozwijają i wzmacniają cyfrowy ekosystem o np. rozwiązania klasy PIM, nowoczesne narzędzia pricingowe czy też systemy marketingowe (automatyzujące lub wspierane przez AI). Natomiast grupa „maruderów” jest obecnie w fazie pogoni za czołówką i często od podstaw wdrażania rozwiązań e-commerce B2B.

Digital commerce stale przyspiesza

Jak tłumaczy Grzegorz Rudno-Rudziński, Managing Partner w Unity Group, sprzedaży online w B2B nie można już traktować wyłącznie jako ciekawostki. “Dziś digital commerce staje się obowiązującym modelem sprzedaży i należy tu spodziewać się dużego przyspieszenia udziału sprzedaży cyfrowej. B2B inspiruje się dokładnie tymi samymi trendami co B2C – klienci przyzwyczajeni do standardów B2C oczekują tego samego komfortu zakupów także w obszarze biznesowym. Ma jednak więcej wyzwań związanych z porządkowaniem organizacji i musi wiedzieć, że rozwiązań dla B2C nie da się zastosować wprost. Dlatego pytanie nie brzmi już czy warto realizować cyfrową transformację handlu, ale jak to zrobić szybko i optymalnie kosztowo, bo każdy dzień zwłoki oddala biznes od pozostania w wyścigu o udziały rynkowe, o prowadzeniu w tym wyścigu nie wspominając. Dziś gdy kryzys zmusza do szukania optymalizacji, wiedza jak przeprowadzić zmianę staje się cenna jak nigdy” - wyjaśnia.

Należy pamiętać, że cyfrowa transformacja handlu nie jest jednym z wielu dziejących się w życiu firmy standardowych projektów. To holistyczny proces zmiany sprzedaży i obsługi klienta – obejmujący transformację modelu biznesowego, sposobu działania wewnątrz firmy, zarządzania, aż po współpracę z klientami i dostawcami – przy wykorzystaniu pojawiających się innowacji technologicznych. Wymaga czasu i zaangażowania doświadczonych partnerów. To ważne wskazówki dla tych, którzy w obszar cyfryzacji kanałów sprzedaży chcą mocno inwestować i chcą robić to optymalnie.

Punkt zwrotny

- Wyniki naszego najnowszego badania poświęconego segmentowi B2B pokazują, że jesteśmy w niezwykle ważnym dla biznesu momencie. Rynek rośnie bardzo szybko, klienci oczekują zmian, a firmy widzą korzyści z wejścia w sprzedaż internetową, również dla produktów i usług B2B - tu i teraz. By zwiększać zasięg, wchodzić na nowe rynki – także zagraniczne, docierać do nowych klientów, obniżać koszty obsługi oraz zwiększać marżę i przychody – powiedziała Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Zarządu e-Izby, jednego z partnerów konferencji Commerce Transformation Days 2022.

Wg raportu „B2B e-commerce NOW” zrealizowanego dla Izby Gospodarki Elektronicznej, ponad 90 proc. przedsiębiorstw oferujących produkty, usługi i rozwiązania dla biznesu planuje rozwijać e-handel. Już 41% firm działa na tym rynku i oceniło wejście w ten obszar jako sukces, a co czwarta firma ponad 80% przychodów czerpie właśnie z e-commerce. To pokazuje, że przez ostatnie 2,5 roku cyfryzacja była i ciągle będzie jednym z najważniejszych czynników wzrostu segmentu e-commerce B2B. Nowoczesne i cyfrowe rozwiązania, które proces sprzedaży przenoszą na nowy, wyższy poziom rozumienia i obsługi klienta, w coraz większym stopniu decydują o rynkowym sukcesie.